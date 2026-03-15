Presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona Carmona aborda medidas de Kast y señala que gobernar por decretos es posible

Las primeras medidas adoptadas por el presidente José Antonio Kast al inicio de su administración continúan generando reacciones en el ámbito político. Uno de quienes se refirió al tema fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien analizó los seis decretos firmados por el mandatario durante su primer día en el cargo.

El nuevo gobierno comenzó oficialmente el miércoles 11 de marzo, jornada en la que Kast firmó una serie de decretos presidenciales vinculados a distintas áreas de gestión del Estado.

Entre las medidas anunciadas se encuentran el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, el refuerzo de la seguridad en la frontera norte, la aceleración de permisos ambientales, cambios en el comité encargado de la reconstrucción tras los incendios y la implementación del plan denominado “Escudo fronterizo”.

Consultado sobre la decisión del Ejecutivo de impulsar varias de sus primeras acciones mediante decretos, Carmona sostuvo que se trata de una herramienta contemplada dentro del funcionamiento institucional del país.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el dirigente afirmó que “queda demostrado que, en términos institucionales, sin faltar a la ley ni a la constitución, es totalmente posible que los gobiernos avancen en sus compromisos y política por la vía de decretos, que son actos contenidos en la institucionalidad y que tienen el espacio político administrativo”.

El presidente del PC también comparó la situación con las críticas que recibió en el pasado el gobierno de Salvador Allende por el uso de mecanismos similares dentro del marco constitucional.

En ese contexto planteó que “cuántas veces ellos usaron, pasó a escalada, de descalificación al gobierno de Salvador Allende, el hecho que Allende gobernaba usando también, lo que se llamaban los resquicios, que permitían, en el marco de la propia constitución vigente, avanzar en tales o cuales políticas y que eran todas, evidentemente, a beneficio del pueblo de Chile”.

Respecto de la auditoría al Estado anunciada por el Ejecutivo, Carmona indicó que considera razonable que una nueva administración revise la situación en la que recibe el aparato público.

Según explicó, “se transmite el mando y el otro asume. Y asumen tratando de saber, con conocimiento de causa, qué cosa le entregaron”.

En esa línea sostuvo que la revisión de las cuentas públicas no debería generar preocupación dentro de su sector político.

Al respecto afirmó que “esa auditoría no tendría por qué alterar, afectar, molestar, complicar a nadie de nuestro sector, porque las cosas se hicieron con transparencia, con honradez, respetando la probidad”.

No obstante, también señaló que este proceso no debería convertirse en un argumento para retrasar la ejecución de las políticas comprometidas por el nuevo gobierno.

En ese sentido sostuvo que “por favor, háganla. No se excusen de que nos vamos a demorar un poquito más en cumplirles, señora, porque vamos a hacer primero auditoría. No, que tramiten la auditoría sin perjuicio que ellos lleven adelante las políticas que comprometieron”.

Finalmente, el dirigente comunista se refirió a las medidas relacionadas con permisología ambiental, indicando que será necesario observar con atención las decisiones que adopten las empresas frente a posibles cambios regulatorios.

Sobre este punto advirtió que “yo espero que tengamos capacidad de observatorio para denunciar cuando están en juegos, afectaciones de marca mayor a los equilibrios y la estabilidad medioambiental”.

Carmona agregó que el debate sobre la transición hacia energías limpias y la reducción del uso de combustibles fósiles está directamente relacionado con la necesidad de enfrentar los problemas de contaminación.

PURANOTICIA