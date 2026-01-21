Presidente de Republicanos reconoció que "acto de imprudencia" de minera frustró llegada de Santiago Montt al gabinete de Kast

Arturo Squella comentó la decisión de no designar al ex CEO de la minera Los Andes Copper, Santiago Montt, como ministro de Minería luego de que la empresa hiciera el anuncio, previo a la presentación de los futuros secretarios de Estado.

En entrevista con radio Infinita, el presidente del Partido Republicano explicó que la no llegada del abogado "sin duda debe haber tenido que ver el acto de imprudencia de una empresa de hacer de caja de resonancia de trascendidos de prensa. Es realmente insólito, inaceptable".

Y agregó que, "independiente de ese acto de una empresa privada, estuvo hasta último minuto la opción de juntar otros ministerios, de decirle a una de las personas que quizás había conversado que muy probablemente iba a ser nombrado ministro, que hasta no serlo podía eventualmente no mencionarlo. Eso es lo que ocurrió en uno de los casos".

De los 24 ministros nombrados, 16 son independientes. Consultado respecto a la falta de presencia de partidos políticos, el senador electo sostuvo que "se logra en este futuro gabinete un equilibrio muy positivo desde el punto de vista de la experiencia política y técnica, profesional, para hacerse cargo de las distintas tareas".

Finalmente, manifestó que "muchas personas me dicen 'pero bueno, en este ministerio hay una persona que es muy destacada, pero nunca ha trabajado en el sector público'. Claro, y es muy probable que el Presidente electo va a tener eso a la vista a la hora de nombrar a los subsecretarios y va a poner el complemento de ese conocimiento de cómo funciona el aparato público".

PURANOTICIA