Presidente de la UDI por reforma constitucional de seguridad: "Mientras más acotada sea, mejor"

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario señaló que "la semana pasada el Gobierno recibió muchas críticas por el proyecto de reforma constitucional. Hubo críticas tanto del oficialismo como de la oposición".

En esa línea, sostuvo que su crítica "tenía que ver más con la forma que con el fondo. A mí no me gusta que se legisle a través de la Constitución porque eso debilita la institucionalidad y ese precedente es muy peligroso".

El timonel de la UDI sostuvo que "yo en la entrevista puse dos ejemplos y el Gobierno al día siguiente, esas dos normas que yo puse como ejemplo, las retiró. Al menos la UDI en su crítica respecto de la forma recibió una respuesta (…) satisfactoria".

En cuanto a los cuestionamientos sobre el fondo de la reforma, Ramírez afirmó que "el Congreso es el que está ahí para canalizar esas observaciones, para hacer las mejoras, presentar las indicaciones".

Por otro lado, indicó que "las reformas constitucionales que se van a hacer van a ser las justas y necesarias para poder sacar adelante estos 30 proyectos de ley (...) eso es algo que todos compartimos y además todos compartimos la urgencia de sacar antes de Navidad la agenda completa de seguridad".

Y recalcó que “vamos a hacer las reformas que haya que hacer, estamos todos de acuerdo en que mientras más acotada sea la reforma constitucional, mejor”.

Respecto a las críticas que apuntan a una supuesta vocación autoritaria del Mandatario, el diputado dijo "yo no tengo ninguna duda (…) de la vocación y la convicción democrática del Presidente Kast".

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