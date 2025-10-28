Presidente de la UDI plantea que Jara prefiere pasar a segunda vuelta con "cualquiera menos con Matthei"

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, el clima político comienza a tomar mayor forma, y a generar nuevas crispaciones entre distintos sectores.

En los últimos días, la crítica ha estado enfocada en el Presidente Gabriel Boric, quien en sus intervenciones ha atacado fuertemente a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien se ubica detrás de Jeannette Jara en las encuestas.

Al respecto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue enfático en señalar que “no tengo ninguna duda de que Evelyn Matthei es la candidata más competitiva en segunda vuelta”.

Y agregó que “es evidente que Jeannette Jara prefiere pasar a segunda vuelta con cualquiera menos con Matthei. Supongo que el Gobierno está tratando de aportar en la campaña de Jara y esta es la forma de hacerlo”.

Sobre los dichos del Presidente Boric contra el candidato republicano, el legislador aseguró que “ese rol no le corresponde, está fuera de la ley. Nosotros fuimos a la Contraloría cuando él utilizó el anuncio de la ley de Presupuesto en cadena nacional, porque creemos que eso está fuera de sus atribuciones”.

Ramírez, además, afirmó que “él ha tenido este comportamiento inadecuado durante los cuatro años de su Gobierno, porque este es un Gobierno que ha tenido elecciones en todos los años de Gobierno, sin la prescindencia debida del presidente y de sus ministros”.

