El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien descartó la posibilidad de generar una alianza con Chile Vamos.

En conversación con Radio 13c, el parlamentario sostuvo que "decir que somos como el agua y el aceite, en circunstancia que hemos trabajado con mucha lealtad juntos durante los meses de este Gobierno, a mí me parece una afirmación que no es real".

El timonel de la UDI afirmó que estos dichos "no tienen asidero en la realidad y por lo tanto al final lo único que eso consigue, ese tipo de afirmaciones, es ofender a algunas personas que han hecho un esfuerzo muy grande por allanarse y por apoyar a un Gobierno por el que originalmente no votaron, entonces yo creo que hay que ser más cuidadoso con esas declaraciones".

El diputado manifestó que "en la práctica estamos trabajando juntos, todos los partidos han sido leales, entonces este desprecio que a veces uno percibe, que tiene algo que ver quizás con, no sé, algún tipo de sentimiento de pureza, uno francamente no lo entiende".

"Viendo lo que nos ocurrió en la última elección parlamentaria, hoy día tendríamos mayoría absoluta sin depender del voto de nadie en la Cámara de Diputados y tendríamos una ventaja enorme en el Senado si es que hubiésemos ido juntos en la elección parlamentaria. Podríamos hacer cambios mucho más profundos y podríamos hacer cambios mucho más rápido con ideas que nosotros creemos que son las correctas", indicó.

Ramírez recalcó que "es incomprensible que haya gente que se niegue a conversar esta posibilidad, porque alguien puede decir, ‘mira, no me tinca, es muy temprano, veámoslo cuando se acerquen las elecciones’, eso está bien".

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