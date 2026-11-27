La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció una investigación de oficio por el caso de la licencia médica de la diputada Zandra Parisi (PDG), tras la denuncia de un odontólogo de que no autorizó su firma en el documento.

Según el Ministerio Público, la indagatoria es contra "todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi".

"Para nosotros como Fiscalía, es importante dilucidar la existencia o no de este tipo de delitos", añadió.

Durante la noche del jueves, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez, quien aparece firmando la licencia médica de la diputada Zandra Parisi presentada ante la Cámara, denuncio que su firma "fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización".

"Denunciaré estos hechos ante el Ministerio Público para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme. Ejerceré las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables", señaló el profesional en la declaración publicada en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, la diputada Parisi respondió a la denuncia del odontólogo y anunció acciones legales en su contra. Afirmó que la clínica dental Ama de Vitacura le emitió la licencia médica que presentó en la Cámara y que disponía de una firma electrónica del profesional.

Parisi dijo que "lamento profundamente que una situación estrictamente sanitaria haya terminado dañando públicamente a una clínica que me ha atendido durante años, a sus profesionales y, por cierto, a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso".

Por lo mismo, la legisladora anunció que "estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales".

LA LICENCIA

El miércoles, la diputada Parisi presentó licencia médica por 14 días, luego de ser sometida a una intervención odontológica de urgencia.

De acuerdo a esa información, la parlamentaria sufrió una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el pasado 30 de octubre. Debido a esta situación, el martes concurrió de urgencia la Clínica Dental Ama en Vitacura.

Tras la evaluación médica, la diputada comunicó que debió someterse a un procedimiento quirúrgico que contempló la extracción del implante, el lavado de la zona afectada y la sutura del área intervenida.

Debido a lo anterior, según la diputada, el especialista tratante indicó reposo por un período de 14 días, lo que le impedirá participar presencialmente de sus actividades legislativas y territoriales durante dicho período. El lunes se votará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

PURANOTICIA