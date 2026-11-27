El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago sentenció a cinco años y un día de presidio efectivo al excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, en calidad de autor del delito consumado de lavado de activos, cometido a partir de 2010, en el marco del caso “Gastos reservados”.

De acuerdo a la investigación, entre 2010 y 2018 los entonces comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo sacaron fondos de los gastos reservados para entregar una “mesada” a excomandantes en jefe. Izurieta recibió pagos de entre $61,2 y $78 millones.

El 3 de noviembre pasado, en resolución unánime y tras la deliberación de rigor, dio por establecido tanto la comisión del delito como la participación culpable de Izurieta Ferrer en los hechos acreditados. La sentencia se conoció este viernes.

En el veredicto, se establece que "tanto el encausado como los generales Fuente-Alba y Oviedo, en el ejercicio del cargo de comandantes en jefe del Ejército de Chile estuvieron a cargo de los recursos públicos fiscales asignados cada año al Ejército de Chile por la ley de presupuesto, y dentro de dichos recursos, los denominados gastos reservados, disponiendo en el ejercicio de dicho cargo su distribución".

Agrega que "los comandantes en jefe del Ejército de Chile desde el año 2010 en adelante (esto es, los señores Fuente-Alba y Oviedo) entregaron sumas periódicas de dinero, generalmente de forma mensual, a los excomandantes, en efectivo, por mano y sin ningún tipo de registro contable, y por sumas que iban desde los $400.000 en el año 2010, hasta el millón de pesos para el año 2017".

"Estos aportes testimoniales, documentales y otros medios de prueba observados, sumado al contexto en que se verificaron las actividades de ejecución de los gastos reservados, permiten adquirir convicción en el tribunal en cuanto a que los comandantes en jefe del Ejército procedieron a destinar y distraer dineros entregados como gastos reservados a fines y usos diversos a aquellos autorizados por la ley, entre los que incluía el pago mensual de una suma de dinero para uso personal de los excomandantes en jefe", añade el fallo.

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