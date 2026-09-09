Presidente de la UDI afirma que el ministro Rau "comete un error" al desmarcarse de la meta de empleo del Gobierno

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, por desmarcarse de la meta del Gobierno de reducir el desempleo al 6% al término del período, y sostuvo que es el Presidente José Antonio Kast quien fija los objetivos del Ejecutivo y entrega las instrucciones para cumplirlos.

"Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto", advirtió el secretario de Estado en Emol TV.

"El ministro Rau comete un error de, en el fondo, si tú quieres, de ser extremadamente transparente en el sentido de decir lo que él piensa. El objetivo del Gobierno está claro. Aquí, el que habla a nombre del Gobierno, fija las metas del Gobierno y le dan instrucciones a sus ministros para que hagan lo que tengan que hacer para cumplir con la meta, es el Presidente Kast", dijo el diputado en entrevista con radio Universo

Añadió que "el Presidente Kast ha dicho que es un 6%, lo mismo ha dicho el ministro Quiroz. El ministro Quiróz ha dicho que los proyectos que está impulsando, entre ellos ahora el de la casa propia, que va a reactivar la construcción, apuntan en ese sentido, de ir bajando el desempleo".

“El ministro Rau, por supuesto que, como académico, como ministro, como experto en la materia, puede decir, mira, a mí mis números me dan que no va a ser 6, va a ser un poco más o un poco menos. Está bien, pero la meta del Gobierno es clara y hacia allá tenemos que apuntar", agregó el presidente de la UDI.

A Guillermo Ramírez también se le consultó si existía ruido por las recientes polémicas de los ministros de Defensa, Fernando Barros, que criticó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que el escenario económico actual "no es culpa del Gobierno anterior”.

"La verdad es que hay ruido, sin duda, y eso tiene que mejorar. Pero al final, y esto también es cierto, cuando se termine este Gobierno, el ruido va haber desaparecido, las palabras se las lleva al viento, y lo que va a quedar es lo que el gobierno logró o no logró hacer", dijo el diputado.

Agregó que "si este Gobierno logra aprobar de una buena manera una buena ley en materia de Sala Cuna, eso es lo que queda. Todo el ruido que hubo entre medio desaparece".

Finalmente, sostuvo que "el ruido es incómodo, sí; hay que mejorar ese aspecto, de todas maneras; es bueno hacer noticias por dichos o contradicciones, o temas del ministro, no; pero en la medida en que la agenda siga avanzando y los proyectos se sigan aprobando, yo creo que eso es lo que queda", finalizó.

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