Minsal cifra en 31,1% la adhesión al paro de la Confusam y asegura que las demandas ya fueron resueltas por decreto

El Ministerio de Salud realizó un balance de la paralización de actividades en la atención primaria, convocada por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) para este martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

Con cierre a las 15:00 horas, el 31,1% de los funcionarios se había adherido a la movilización, mientras que el 69,3% de los establecimientos se encontraba movilizado.

En tanto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales afirmó que la totalidad de las atenciones priorizadas está siendo cubierta por el sistema.

Además, la subsecretaría hizo un llamado a mantener los turnos éticos y garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, considerando que el 80% de la población es usuaria de la atención primaria y requiere de las prestaciones que se entregan en estos establecimientos.

Asimismo, aseguró que las demandas de la Confusam ya fueron resueltas, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial.

El decreto contempla la actualización del per cápita de la Atención Primaria de Salud, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el trabajo conjunto desarrollado desde marzo.

Finalmente, el Minsal informó que este miércoles se realizará la tercera sesión de trabajo de la mesa de Acompañamiento para la APS, instancia que busca alcanzar acuerdos para mejorar y hacer más eficiente el financiamiento de la Atención Primaria de Salud, en beneficio de miles de usuarios a nivel nacional.

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