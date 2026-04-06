Presidente de la UDI advierte por "fuego amigo" del oficialismo: "Los que han criticado tienen que hacerse cargo"

La salida de Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) ha provocado una serie de tensiones y declaraciones cruzadas entre el Palacio de La Moneda y el bloque de Chile Vamos.

En una conversación con T13 Radio, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, estableció la hoja de ruta de su tienda política frente a la actual administración. Según explicó el dirigente, “la UDI es un partido que toma una definición clarita, que es que en esta etapa vamos a apoyar al Gobierno con todo, vamos a apoyar a todos los ministros, a los que nos caen bien y a los que nos caen mal”.

Para el parlamentario, los cuestionamientos que emanan desde las propias filas oficialistas resultan más molestos que los de la oposición. Planteó que “Si para mucha gente, particularmente para quienes votaron por el Presidente Kast, resulta irritante que tan temprano en el Gobierno la izquierda esté criticando, pensando en Manouchehri con los guantes de la primera dama, o Circardini pidiendo la renuncia de Quiroz, imagínate lo irritante que es para esa gente que dirigentes del propio sector critiquen al Gobierno”.

El líder de la UDI fue enfático en señalar que, para su colectividad, resulta lógico respaldar a una administración de su mismo signo político que aún no cumple un mes en el poder. “Para la UDI es evidente que no se puede no apoyar a un Gobierno de derecha, que ni siquiera lleva cuatro semanas en el cargo, en La Moneda”, manifestó. Asimismo, admitió que en el proceso de despliegue inicial “se van a cometer errores”, aunque recalcó que “apoyar al Gobierno cuando cometes estos errores puede generar costos, pero la definición está tomada y nosotros estamos apoyando al Gobierno con todo”.

No obstante, Ramírez dejó abierta la puerta a futuros cuestionamientos si la gestión se desvía de sus objetivos originales. “Si luego en el futuro, el Gobierno pierde el rumbo, abandona su relato, no cumple con sus promesas, se distrae con la contingencia, bueno, vendrán las críticas y vendrá un esfuerzo por enmendar el rumbo del gobierno, aunque eso sea en público y pueda ser objeto de polémica”, matizó el dirigente gremialista.

Por el momento, la consigna en el partido es la unidad y evitar el fuego amigo. “Al día de hoy criticar es un error”, aseveró, agregando que “los que han criticado tienen que hacerse cargo de sus críticas. En el caso de la UDI, nuestra postura es clara, y en los primeros meses de Gobierno mientras dure la instalación y mientras veamos al gobierno apegado a sus promesas y a su relato, la UDI va a apoyar al gobierno”.

Finalmente, el presidente de la UDI envió un recado a sus militantes, justificando el respaldo pese a los posibles efectos negativos en la opinión pública. “Es lo que estamos haciendo, hemos asumido costos defendiendo al Gobierno y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos, insisto, que desde el propio sector criticar a un gobierno de derecha que se está recién instalando, puede generar desconcierto e incluso una cierta desesperanza en las personas que votaron por el Presidente Kast”, concluyó.

PURANOTICIA