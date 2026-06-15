Presidente de la DC rechaza cambios a Ley Nain-Retamal ante proyecto del PC que busca derogar artículos

Tras la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), el diputado y timonel de la colectividad, Álvaro Ortiz, se refirió a la posición de su colectividad ante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con radio Duna, señaló que “somos oposición al Gobierno de José Antonio Kast, pero no una que se opone a todo ni una que actuará desde las trincheras y ya lo hemos demostrado”.

Respecto al proyecto de Reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, el timonel de la DC dijo que "estamos en contra de una megarreforma que lo único que busca es potenciar, ayudar y beneficiar al 1% más rico de nuestro país”.

En esta línea, mencionó que "el proyecto tal como está, se estaría votando en contra de la idea de legislar" y sostuvo que "lo mejor era haber presentado este proyecto por cuerdas separadas (...) nosotros pretendíamos que se presentara todo lo que es un proceso de reconstrucción y por otro lado esta reforma tributaria".

En cuanto a la posibilidad de modificar la Ley Naín-Retamal, el parlamentario aseguró que "no vamos a estar de acuerdo con leyes o propuestas que bajen las atribuciones y cuidado de nuestras policías. Vamos a estar siempre a favor de proyectos que beneficie a las policías, pero por sobre todo entregue más seguridad a nuestro país".

"Derogar, disminuir, creo que no está dentro del lenguaje de la Democracia Cristiana respecto de esta ley", precisó en referencia al proyecto de los diputados del PC para anular la legítima defensa privilegiada.

Finalmente, sobre los cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), Ortiz indicó que "más allá de que puedan hacer por ley, llegar y sacar todas las platas del esfuerzo de personas que son deudoras del CAE, creo que no es la forma".

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