Presidente de la CUT tras no lograr acuerdo con el Gobierno por reajuste al salario mínimo: "Los trabajadores están pagando la crisis"

Sin un consenso final concluyeron los diálogos entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en torno al reajuste del salario mínimo. Así lo reconoció el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, al abordar el estado de las recientes tratativas.

Durante una entrevista con radio Duna, el líder sindical remarcó que, si bien existen puntos de encuentro, la principal traba radica en la estrategia para enfrentar las bajas remuneraciones. En ese contexto, precisó: “Coincidimos con el Gobierno que los tiempos de negociación de este año fue muy corto y eso no da para presentar el debate concreto”.

Las vías de resolución son el foco del desacuerdo, pese a que ambas partes asumen la precariedad de los ingresos en el país. Al respecto, el vocero detalló: “El Gobierno coincide que en Chile los salarios son muy bajos, la diferencia es como solucionamos eso. El Ejecutivo plantea que es a través de la creación de empleos de futuro y nosotros planteamos que los salarios bajaron con la crisis del petróleo y bencina”.

La urgencia de resguardar el poder adquisitivo frente a los embates externos fue otro de los puntos enfatizados por Díaz. Sobre este escenario global, alertó: “El precio del petróleo llegó a los salarios y los gobiernos del mundo, antes crisis importantes, ayudan a paliar. En este caso, los trabajadores están pagando la crisis y la guerra”.

Siguiendo el mismo argumento, el timonel de la CUT añadió: “Hacia el futuro hay mucha incertidumbre y lo que le planteamos al ministro es que buscáramos formas de que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo”.

Pese a las diferencias, la apertura al diálogo por parte de La Moneda fue destacada por el dirigente. “Valoramos que el Gobierno se sentara con la CUT porque nosotros representamos a las y los trabajadores. Nuestra misión es que tengan buena calidad de vida y nos preocupa que existan trabajadores cesantes. Nosotros estamos dispuestos a buscar mecanismos de solución, pero no bajando los salarios”, sostuvo.

En cuanto a las medidas económicas que se discuten actualmente, el representante sindical apuntó a una paradoja en la visión de las autoridades. “Me hace sentido la necesidad del Gobierno de ir generando políticas concretas para solucionar el tema de la empleabilidad, pero en ingresos, podemos estar todos empleados, pero estar todos bajo la línea de pobreza y eso es menos calidad de vida”, indicó.

Las disminuciones de impuestos incluidas en el plan de Reconstrucción Nacional también fueron blanco de sus críticas. Frente a esta iniciativa, sentenció: “Nosotros no compartimos de que a los superricos se les bajen los impuestos y a los trabajadores se les bajen los salarios, es una contradicción”.

De cara a la conmemoración del Día del Trabajador, Díaz anticipó una importante asistencia a las movilizaciones. “Creemos que será una marcha pacífica y masiva. Los últimos 15 años nunca hemos tenido una situación compleja en las marchas y desde ahí invitamos a los trabajadores a expresarse, mostrar las problemáticas, pero también a mostrar las soluciones”, concluyó.

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