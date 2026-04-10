Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones descarta paralización por alza de combustibles: "No queremos caos"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, aseguró que desde el gremio “no queremos un paro” ante el alza en el precio del combustible y apuntó a que “hay que usar un poco la cabeza en este tema”.

En entrevista con radio Agricultura, el representante gremial reconoció la existencia de posturas más radicales dentro de sus bases, aunque tomó distancia de ellas. “Hay sectores de nosotros que son más rápidos y violentos que quieren hacer un paro de verdad, nosotros no queremos un paro. Eso significa bloquear carreteras, que lleguen carabineros y haya enfrentamientos”, detalló.

Estas palabras surgen como respuesta a un reciente comunicado donde se denuncia una falta de claridad por parte de los generadores de carga respecto a sus costos y tarifas, situación detonada por el explosivo aumento de un 61% que ha tenido el valor del diésel. Ante este escenario, la agrupación lanzó una dura advertencia tanto al Estado como a los gremios empresariales: si no modifican su conducta, los transportistas “no seguirán prestando sus servicios”.

Para evitar llegar a esa instancia, el presidente de los camioneros reiteró su llamado a la cordura y a la búsqueda de consensos. “Hay que usar un poco la cabeza, ser más inteligente en este tema. No queremos caos, queremos que se use la inteligencia y la mente, el diálogo”, manifestó.

En esa misma línea, el líder de la CNDC interpeló directamente al jefe de Estado para establecer una mesa de trabajo, recordando las promesas de la actual administración. “El Presidente, desde el primer minuto en que llegó a La Moneda, dijo que tenemos que dialogar. Que él hable con nosotros, que nos llamen. El diálogo sigue abierto, no queremos que venga llegando el gobierno y hacerle un paro”, aseguró.

Finalmente, el dirigente concluyó su intervención resumiendo el sentir de los trabajadores del transporte de carga frente a la crisis económica que atraviesan. “Nos pillaron descolocados, la gente lo único que quiere es que nos paguen la tarifa que corresponde”, finalizó Juan Araya.

PURANOTICIA