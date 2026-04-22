Presidente de la comisión de Hacienda espera que "todos estén disponibles" para legislar en semana distrital el proyecto de Reconstrucción

El presidente de la comisión de Hacienda, el diputado republicano, Agustín Romero, aseguró que se podría sesionar durante la próxima semana distrital el proyecto de Reconstrucción Nacional que será ingresado este miércoles por el Gobierno al Congreso.

Durante una entrevista con radio 13 C, el legislador proyectó los plazos ideales para el avance de la iniciativa. “Dependiendo de la urgencia, yo calculo más más menos que esto debiera estar votándose, ponerlo en la Cámara, me gustaría antes del 21 de mayo”, afirmó.

Para cumplir con dicho cronograma, el representante del Partido Republicano advirtió sobre los tiempos legislativos: “Eso implica, porque tenemos semana distrital la próxima, y salvo que haya un acuerdo unánime de que podemos sesionar (...) Nosotros tendríamos una semana menos de trabajo legislativo y podríamos retomarlo a principios del mes de mayo con algunas audiencias".

En esa misma línea, profundizó sobre el procedimiento que deberá seguir el texto en el Parlamento. "Y el inicio de la votación general en la comisión, la votación particular después en la propia comisión, donde se van haciendo las indicaciones y donde se va afinando el detalle de la ley misma para votar en la sala en un solo acto, porque esto va a ingresar de todas maneras con algún grado de urgencia, o discusión inmediato o suma urgencia", precisó.

Respecto a la eventualidad de suspender el receso territorial para abocarse a esta materia, el timonel de la instancia de Hacienda fue enfático: "A mí me gustaría, yo estoy disponible y espero que todos los parlamentarios estemos disponibles de poder atender una urgencia social".

Al analizar el fondo de la propuesta gubernamental, el diputado valoró el llamado del Ejecutivo. "La invitación que nos hace Hacienda en el fondo es legislemos con el sentido de urgencia para que le cambiemos la vida a Chile y en definitiva podamos entregarle algo positivo para muchas familias que están esperando estas señales que son tan necesarias", manifestó.

Además, el congresista hizo hincapié en la importancia del empleo como eje central. "No hay nada más digno que tener trabajo, no hay mejor política pública que tener trabajo, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, si tenemos claro ese diagnóstico, si sabemos que hay que avanzar hacia allá, yo lo que pido en el fondo es que nos pongamos en esa onda con las diferencias que podamos tener, porque el proyecto obviamente que va a generar discusión y eso es natural", agregó.

Frente a las posibles discrepancias que surjan en el hemiciclo, su postura fue clara: "Yo no le tengo miedo al debate, a lo que le tengo miedo es a la inacción, le tengo miedo al sabotaje. Esas cosas me producen miedo y naturalmente el mayor miedo y la mayor frustración que a mí me produciría es que no seamos capaces de avanzar en una discusión".

Finalmente, el presidente de la comisión de Hacienda concluyó asegurando que el texto sufrirá modificaciones durante su tramitación. "El proyecto no tiene por qué salir como entró, pero sí tiene que salir de una manera que le permita a los chilenos al final tener un resultado positivo y esa va a ser para mí la forma en que me lo voy jugar", sentenció.

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