Presidente de la Cámara defiende proyecto de Reconstrucción Nacional, pero reconoce que faltan medidas para la clase media

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se refirió al proyecto de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo presentará esta semana, en el marco de un despliegue que incluirá reuniones en Cerro Castillo y la primera Cadena Nacional del Presidente José Antonio Kast.

El paquete legislativo está compuesto por 43 medidas, destacando entre sus lineamientos principales la eliminación de la gratuidad para mayores de 30 años, así como una disminución en el impuesto de primera categoría.

En entrevista con T13 Radio, el parlamentario gremialista aseguró que el diseño del Ejecutivo trasciende a un simple programa de recuperación: "Esto es mucho más que reconstrucción. Eso es como un golpe de nitro que le llega a Chile, un Chile que está con cierto letargo, que no crea empleo, que no crece, donde las empresas empiezan a mirar a Brasil, Argentina, al Perú".

Respecto a los cuestionamientos surgidos desde la oposición por la reducción del gravamen corporativo, el legislador desestimó favoritismos hacia ciertos sectores. "No se trata de que un diputado u otro quiere beneficiar a un grupo económico u otro. Ya lo decían ayer en un diario de circulación nacional, dos grupos importantes de Chile: ‘Mire, nos importa más la certeza’", argumentó, instando además a elevar el tono del debate: "Yo llamaría un poquito a mirar más de arriba la discusión".

Asimismo, el diputado admitió que le "cambiaría el nombre" a dicha disposición tributaria, sugiriendo que se hable estrictamente de "impuesto de primera categoría". Lo anterior, fundamentó, se debe a que "esto le afecta a la Pyme, a la fuente de soda, al quiosco, al emprendimiento".

La disminución impositiva funcionaría como un incentivo para aquellos capitales que han optado por salir de las fronteras nacionales. Para ilustrar este punto, Alessandri detalló: "Si al final, la gran empresa minera canadiense no es que le tenga buena onda a Perú o buena onda a Argentina, y por eso no invierte en Chile".

Por otra parte, el presidente de la testera se alineó con la postura del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot. El secretario de Estado había catalogado previamente esta reforma como "irrenunciable" y, al mismo tiempo, "clave para el éxito del Presidente Kast".

Evaluando las palabras del titular de la Segpres, el diputado de la UDI indicó: "Él está sincerando que esta parte es muy importante. Si usted ve, de la izquierda se han centrado en este aspecto, y hay muchos otros aspectos que son importantes, que rebajan los requisitos de permisología, que los convierte en declaraciones juradas en vez de una larga declaración de impacto ambiental, temas que densifican el tema inmobiliario para privilegiar la venta de ese stock de viviendas".

Frente a la diversidad de materias que aborda el texto, el parlamentario recalcó la necesidad de no fragmentar su tramitación legislativa: "Yo creo que todas estas medidas van juntas. Si las separamos, se pierde el objetivo, porque si una se convierte en ley en julio, pero la otra se convierte en ley en noviembre, por eso lo importante es mantener este proyecto junto".

En términos generales, el representante gremialista describió el plan gubernamental como "toda una bomba de energía, una bomba de crecimiento y una bomba de certeza que pretende cambiar la conducta a los actores económicos en Chile, también desde afuera hacia Chile, pero lo más importante de todo, solucionarle un problema a la clase media y a los trabajadores de que salgamos de ese congelamiento del 8,2 de desempleo".

Pese a su férreo respaldo, el legislador hizo hincapié en una falencia del diseño original, apuntando a la falta de ayudas focalizadas en los sectores medios. "Se lo he transmitido a personas importantes del gobierno, yo no veo en las 43 medidas una que haga celebrar y que ponga contento a la clase media, una que le hable directamente a la clase media", alertó.

Para cerrar su análisis, Alessandri profundizó en esta carencia y propuso alternativas para aliviar la carga de los asalariados: "Yo veo mucha emoción en los grandes inversionistas, veo mucha emoción en los bancos de inversión, pero me falta, por un lado, esa la idea de Parisi y sobre el FUT, pero me falta una que le diga, ‘mire, el trabajador chileno va a poder descontar, por ejemplo, gasto en educación, gasto en salud y gasto en cuidados de su impuesto de segunda categoría, cosas que vayan directo al trabajador’".

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