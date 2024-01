Presidente de la Cámara Alta hace un llamado al Presidente Boric a priorizar agenda de seguridad

“Nuestro país no da más”, aseguró el senador Juan Antonio Coloma y agregó que “creo que no hay más tiempo que perder, si no, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado van a ganar esta pelea y nosotros no tenemos derecho a perderla”.