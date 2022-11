Presidente de la Bolsa de Santiago defendió el papel de las AFP: "Han tenido resultados como administradores a nivel mundial excelentes"

Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago, se refirió al proyecto de reforma previsional dado a conocer por el Gobierno y salió en defensa del papel que han realizado las AFP.

“No hay ninguna duda de que este proceso va a generar que aumenten los ahorros”, manifestó el titular de la Bolsa de Comercio, pero aseguró que “las AFP están perfectamente posicionadas como administradoras de cartera, para poder competir con una administradora estatal”.

Afirmó que “las AFP durante estos 30 y 40 años que han estado operando, la verdad es que han tenido unos resultados como administradores a nivel mundial excelentes. Están muy bien posicionados como los mejores administradores de cartera”.

“Personalmente creo que la capitalización individual es un mecanismo que ha sido muy efectivo y que ha traído muchos beneficios. Pese a esto, también es cierto que ha habido perjuicios, ya que hay muchas personas que no han logrado tener una pensión digna”, argumentó.

Sin embargo, sostuvo las administradoras de fondos de pensiones “lo han hecho muy bien. Los resultados en ese sentido son buenos, el problema es que las pensiones no han sido dignas por otras razones”.

Explicó que la principal razón de las bajas pensiones “es la baja cotización. Hay mucha gente que no cotiza, trabaja, tiene ingresos, pero no cotiza. Si no hacen esto, no tienen ahorro para sus pensiones. Ahí es donde hay una confusión”.

