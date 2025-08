Renuncia funcionario de Biblioteca del Congreso por viaje con licencia médica tras ser cuestionado por su primera sanción

Ante una serie de críticas de autoridades del Legislativo, el funcionario de la Biblioteca del Congreso Nacional, que no fue destituido por viajar al extranjero con licencias médica y recibió una sanción leve, finalmente renunció a su cargo.

Según consigna El Mercurio, el profesional había sido sancionado con una suspensión y rebaja de medio sueldo por tres meses, lo que fue cuestionado por los presidentes del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), por su menor cuantía.

Ambos analizaron la situación en una reunión realizada ayer, donde comentaron “lo grave” de los hechos y, aunque no pueden intervenir, coincidieron en que no correspondía una sanción menor ante un delito contra la probidad acreditado vía sumario.

En este sentido, Ossandón fue crítico al calificar lo sucedido como “una señal súper grave, porque la Contraloría dio un instructivo, y aunque ese instructivo no es obligatorio para el Congreso, si la Contraloría hace una recomendación, lo mínimo es que nuestros fiscales internos usen ese instructivo. La señal que nos dieron es que ‘no hacemos la pega’, y sí lo estamos haciendo. No creemos que sea apropiado que un jefe de servicio dé una entrevista en un diario tan importante como El Mercurio informando algo que no corresponde, como que es el único que ha hecho la pega”.

Castro fue cauto, revelando que “también importan las formas y la forma como comunica el Poder Legislativo, incluida su biblioteca, a nosotros nos importa porque las señales que nosotros demos, al parecer, van a marcar una pauta para el resto de los poderes del Estado. Estamos ordenando las comunicaciones y, posteriormente, tendremos una reunión con el director de la Biblioteca del Congreso Nacional y con los secretarios generales de ambas corporaciones”.

