Presidente de la AChM advierte que “un día va a aparecer un alcalde asesinado” tras plan contra jefe comunal de San Bernardo

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, abordó el plan de asesinato que se estaba gestando contra el alcalde de San Bernardo, Oscar White, y advirtió sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado en distintos territorios del país.

En conversación con Agricultura, Alessandri confirmó que se reunirá durante esta jornada con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, encuentro que, según explicó, fue adelantado a raíz de la situación que afecta al jefe comunal de San Bernardo.

La autoridad señaló que esta reunión "nace por lo sucedido con el alcalde White. Teníamos distintas reuniones propuestas, pero efectivamente la adelantamos".

En esa línea, Alessandri recalcó que "lo importante es cómo enfrentamos la situación que estamos viviendo hoy día, con el sentido de realidad que tenemos los alcaldes, con el trabajo que estamos haciendo, con la ley que entró en vigencia hace unos días atrás de seguridad municipal y de enfrentar cómo estamos viviendo respecto al narcotráfico y el crimen organizado".

El presidente de la ACHM sostuvo que el crimen organizado ha ido ganando terreno frente a las instituciones, asegurando que en Chile "estamos jugando de visita la institucionalidad. Eso quiere decir que estamos perdiendo el territorio, que estamos perdiendo cada vez más, que esta guerra la está ganando el narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato".

Frente a este escenario, el alcalde de Zapallar planteó la necesidad de modificar la estrategia para enfrentar la delincuencia. "Tenemos que dar vuelta esto. Haciendo lo mismo de siempre no vamos a tener resultados distintos y para eso nos vamos a juntar con el ministro", agregó.

Asimismo, Alessandri destacó la labor desarrollada por el municipio de San Bernardo y su alcalde, aunque en su declaración se refirió a él como Christopher. “el trabajo que ha hecho Christopher en San Bernardo es bastante grande, con frutos positivos para la ciudadanía, para las personas de San Bernardo, ha ganado mucho terreno, ha sacado de ciertos sectores el comercio ambulante y por eso le querían pasar la cuenta”.

Finalmente, el jefe comunal realizó una dura advertencia respecto de los riesgos que enfrentan las autoridades municipales en medio del avance del crimen organizado y aseguró que "un día va a aparecer un alcalde asesinado, eso estamos clarísimos, porque somos la primera línea".

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