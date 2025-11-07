Presidente de Evópoli y posible renuncia de Jara al PC si llega a La Moneda: "Nos está tomando por tontos a todos"

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la eventual renuncia al Partido Comunista (PC) de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannete Jara, si llega a la Presidencia.

En entrevista con radio Agricultura, indicó que “si Jara cree que los chilenos pensaremos que menos comunista porque renuncia a su partido para ser Presidenta, yo creo que nos está tomando por tontos a todos”.

“Todos sabemos que su idea es comunista, ella la suscribe desde los 14 años y son las ideas que van a primar a la hora de tomar decisiones”, declaró el timonel.

“Yo creo que uno puede evolucionar, sin duda. Ahora, cambiar de opinión, dos días antes de la elección, sin ninguna evolución en el tiempo, sino que un día es comunista y el día siguiente dice que no lo es. Eso es algo que no se lo cree nadie”, sostuvo.

En la misma línea, ante los constantes roces entre Jara y la directiva del PC, el presidente de Evópoli afirmó que “es otro ejemplo más de lo pegada con chicle que está la coalición de la izquierda”.

“Es solo un ánimo de unión por un fin electoral, con esa forma no se puede gobernar”, añadió.

Por otro lado, Santa Cruz abordó los dichos desde la candidatura de Johannes Kaiser (PNL), donde se distanciaron de Evópoli en lo que serían eventuales apoyos en una segunda vuelta.

“Yo creo que no es el momento de andar poniendo condiciones. Nosotros estamos concentrados en ganar la primera vuelta, eso es lo que tenemos el próximo domingo, luego veremos qué ocurre“, comentó.

De igual manera, el titular de Evópoli descartó la posibilidad de “pasar la cuenta” en caso de que sea su candidata, Evelyn Matthei, quien avance.

“Yo creo que esa no es la forma de hacer política, cuando uno comienza a pasarse la cuenta. Esto no se trata de temas personales, esto se trata de poner a Chile primero y sus problemas”, declaró.

“En Evópoli, nosotros siempre hemos estado disponibles para buscar la manera de resolverlos con quien sea que esté gobernando. Hace cuatro años, de hecho, optamos por el candidato Kast. En este caso, si tuviéramos que tomar una decisión parecida, Evópoli siempre ha sido un partido de derecha”, añadió.

“Uno no anda condicionando con quien quiere resolver los problemas y con quien no, sino que uno pone manos a la obra y pone todos los recursos que uno tenga disponibles”, sentenció.

