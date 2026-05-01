Presidente de CUT cuestiona recortes de Quiroz y califica al ejecutivo como de "ultra dereha"

Con un tono crítico y apelando a la movilización, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, marcó la jornada del Día del Trabajador con un discurso centrado en cuestionar al gobierno y en reforzar el rol del mundo sindical.

Durante poco más de media hora, el dirigente abordó el escenario político actual, calificando al Ejecutivo como de “ultraderecha”, aunque también puso énfasis en la necesidad de dialogar con quienes respaldaron al actual mandatario. “Es un gobierno democrático, donde más de 7 millones de trabajadores votaron por ellos y tenemos que ir a buscar esos votos, a concientizarlos, a conversar con ellos. Hay que salir a las juntas de vecino, los clubes deportivos”, planteó.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el rechazo al recorte del gasto público. “Tenemos un gobierno que ha limitado los derechos sociales al hacer una rebaja del 3%. Esa es una rebaja que lo rechazamos tajantemente. Ese ajuste no tiene que ir a costa de los y las trabajadoras del sector público”, sostuvo.

En esa línea, también cuestionó la composición del Ejecutivo y su enfoque en materia social. “Este gobierno es indolente, porque su gabinete está conformado por gerentes y no comprendes que el Estado es una institución de bienestar, de compromiso con la ciudadanía, de solidaridad, de que tiene que ir a apoyar a los que más lo necesitan”, expresó.



El dirigente además aludió a la percepción ciudadana respecto de la gestión del gobierno, citando resultados de encuestas recientes. “salió la encuesta Cadem y le quiero decir que las tres promesas que llegó al gobierno el presidente Kast han bajado en una adhesión. La migración regular a menos del 30%. La expectativa del crecimiento y de empleo bajó a menos del 30%. Y el término de la delincuencia bajó al menos del 30%”, afirmó.

Más allá de las críticas, Díaz hizo un llamado a fortalecer el trabajo territorial y político. “Este gobierno, compañero y compañera, debemos tomar el curso de lo que está pasando, porque la decepción de quienes votaron por este gobierno también tiene que tener la voz firme nuestra de esperanza y convicciones. Hay que salir a convencer, compañeros. No solamente criticar al gobierno, hay que ir a convencer a aquellos que lo apoyaron”, agregó.

En el cierre de su discurso, el presidente de la CUT dedicó palabras al exsenador Camilo Escalona, quien enfrenta un complejo estado de salud. “Compañero Camilo Escalona Medina lo necesita el sindicalismo, lo necesita la izquierda, lo necesita el pueblo de Chile. Reciba el abrazo fraternal y vuelva pronto a la lucha política”, señaló.

La intervención dejó en evidencia un escenario de tensión política, donde el mundo sindical busca posicionar sus demandas y ampliar su base de apoyo en un contexto de debate social.

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