Presidente de comisión revisora promete dar garantías de “debido proceso” en acusación constitucional a exministro Pardow

El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a los plazos para la revisión del libelo y dio garantías de debido proceso ante las presiones para que se vea antes o después de las elecciones del 16 de noviembre.

En entrevista con radio Pauta, el parlamentario del FVRS dijo que “a mí me preguntaron parlamentarios del oficialismo cuál era mi opinión respecto al tema de los plazos, efectivamente. Pero lo hacen con mucho cuidado, y como también me preguntó la oposición… A ambos les dije exactamente lo mismo: yo no voy a violar normas de garantía del debido proceso”.

En esta línea, dijo que cree “que el mundo político de derecha tiene interés en que esto se vea antes del 16, y el Gobierno en que se vea después del 16” y que dentro del propio oficialismo “también hay quienes quieren que se vote antes, para dar una señal”.

Respecto al rol del Ejecutivo, el diputado manifestó que “no me ha gustado cómo el Gobierno ha manejado este caso. Yo creo que el Congreso tiene toda la disposición de ayudar al Gobierno, al Estado, a través de alguna ley para reparar de inmediato el daño”.

“Hay que devolver el dinero de inmediato, el dinero que recibieron ilegítimamente las empresas, afirmó, a diferencia de lo que ha dicho el ministro, que habló de devolver por cuotas, y eso no me conforma”, agregó.

PURANOTICIA