Presidente Boric y caso «Audios»: "Debe haber mucha gente nerviosa por las incautaciones de teléfonos"

El Presidente Gabriel Boric abordó la formalización del influyente abogado Luis Hermosilla por lavado de activos, soborno y delitos tributarios, en el marco del denominado caso «Audios», y aseguró que “debe haber mucha gente nerviosa” por la incautación de los teléfonos del imputado.

En declaraciones a TVN de La Araucanía, al culminar su gira por dicha región, el Mandatario expresó que "en Chile durante mucho tiempo hubo un sector muy privilegiado de la sociedad que creía que por la alcurnia que ostentaba era inmune ante la justicia que al resto se aplicaba”.

“Yo quiero decir que acá nosotros, como un Gobierno progresista, pero sobre todo como firmes convencidos de un Estado de derecho, no podemos permitir que existan ciudadanos de primera y segunda clase", enfatizó.

"Acá, independiente del apellido, de los contactos, de las redes, del sector político al que pertenezcan, el tono de su voz, lo que coman los domingos o por los contactos que tengan en el WhatsApp, deben hacerse cargo y responsables de sus actos", añadió.

También expresó que "hemos visto claramente una trama bien siniestra que raya en la desfachatez, justamente por esta sensación de impunidad que seguramente un sector de la sociedad pensó que tenía, pero que no le corresponde".

“La justicia a veces se demora pero llega, que quienes cometen delitos, tráfico de influencias, no la van a sacar pelada, como se dice. Y me imagino que debe haber mucha gente nerviosa por las incautaciones de teléfonos", agregó.

Además, señaló que "yo no voy a hacer una aseveración irresponsable porque no tengo ningún antecedente; si no, los tendría que presentar a la justicia, pero es evidente en casos como estos hay redes y tramas de poder y contactos que terminan influenciando más allá de lo que les corresponde”.

“Si el que nada hace nada teme, acá quienes se han comportado al alero de la ley pueden estar tranquilos. Pero en el caso del señor Hermosilla, hemos visto una desfachatez muy grande y espero que la justicia sea severa en la evaluación que haga de este caso", concluyó.

