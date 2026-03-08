Presidente Boric tras reunión con Kast: “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”

A solo tres días del cambio de mando, el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, se reunió este domingo con el mandatario electo, José Antonio Kast, en un encuentro que tuvo como objetivo retomar la entrega de información sobre asuntos que el actual gobierno considera relevantes para la próxima administración.

Tras la cita, Boric señaló que la reunión buscó continuar con un proceso que había quedado inconcluso durante la semana. “Tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido: la entrega de información de temas que considero profundamente relevantes y en los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien darle continuidad”, explicó.

Entre los temas abordados, el jefe de Estado mencionó la entrega de documentación relacionada con distintos informes y procesos institucionales. Según detalló, se trató de antecedentes vinculados a “la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante”, así como también al “informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en la Araucanía y la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”.

Asimismo, indicó que durante la reunión también se trataron materias de seguridad estratégica para el país. En ese contexto, Boric mencionó que se abordaron antecedentes relacionados con “materias de seguridad vinculadas a los cables submarinos”, haciendo referencia al caso del cable submarino chino.

El mandatario inició además su intervención enviando un saludo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. “Mis respetos y que alegría ver la tremenda convocatoria pacífica que se ha dado en todo Chile”, afirmó.

Finalmente, Boric destacó el tono del encuentro con el presidente electo y aseguró que las diferencias que pudieron haber existido entre ambos quedaron atrás. “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”, concluyó.

PURANOTICIA