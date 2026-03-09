Corte Suprema confirma querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj y podrá ser formalizada

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió querella de capítulos presentada en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero, investigada por cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos, ilícitos que habrían sido perpetrados durante los años 2020, 2021 y 2022.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal considera que en esta instancia procesal se cumplen con los requisitos para acceder a la acción.

Con esto, la exautoridad puede ser procesada penalmente por los cargos. Es decir, el Ministerio Público ahora está en condiciones de formalizarla y solicitar medidas cautelares.

La exministra fue removida de su cargo el 10 de septiembre del año pasado, en el marco de una investigación por el denominado caso Audio.

“Que, las directrices antes precisadas fueron cumplidas a cabalidad en la sentencia impugnada, de manera que debe desestimarse la alegación de insuficiencia de antecedentes esto es, falta de mérito planteada por el recurrente, dado que el estándar de “méritos”, como se señaló, supone analizar la suficiencia de los antecedentes expuestos, remarcando su naturaleza de antecedentes y no de medios probatorios, debido a que éstos últimos se encuentran reservados a la etapa de juicio oral, como correctamente fue determinado en los basamentos 18° y 19° de la sentencia que se revisa.

Como consecuencia de lo ya expuesto, no puede pretenderse que la sentencia de admisibilidad de la querella de capítulos comparta la naturaleza, profundidad y detalle de un pronunciamiento de sentencia de fondo, en donde resulta procedente y exigible, un análisis pormenorizado, no tan sólo de cada uno de los hechos atribuidos, sino que también acerca de los medios de prueba y de la valoración que de ellos se realiza. Por consiguiente, serán desestimadas las alegaciones planteadas por el apelante de falta de fundamentación e infracción al artículo 36 del Código Procesal Penal, puesto que la sentencia impugnada contiene las consideraciones y razonamientos en virtud del cual se estima cumplido el estándar de mérito de la querella de capítulo presentada en contra de la señora Sabaj Escudero, en todos sus extremos y que justifican su procedencia”, dice el fallo.

Agrega: “Que, en efecto, en el considerando vigésimo de la sentencia recurrida, el tribunal pondera el cúmulo de antecedentes hechos valer por Fiscalía para estimar satisfecho el estándar de mérito que requiere la acción impetrada para los ilícitos de cohecho agravado, que no son otros que los indicados en la presentación fiscal y cuyo contenido se encuentra detallado en la misma y que la judicatura examina".

En este punto, si bien la defensa lleva la razón en cuanto a que no basta para la consumación del delito de cohecho agravado, el actuar en beneficio propio e interés, con la legítima expectativa de obtener apoyo necesario de la autoridad incumbente para ser designado en un cargo, puesto que esa única acción no importa necesariamente la omisión de ejecutar un acto debido o ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo; los hechos imputados en la querella a la señora Sabaj, ponderados en el motivo vigésimo de la sentencia impugnada, desbordan los márgenes de una petición de apoyo y patrocinio para obtener el nombramiento como Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, relacionado con el hecho uno de la querella, dado que se le atribuye, además, que a cambio de las gestiones, recomendaciones e influencia ejercida por Hermosilla Osorio en su favor, y en el contexto de un pacto de lealtad mutua, la capitulada lo habría favorecido en sus intereses personales o profesionales, a través de acciones ejecutadas y omisiones incurridas, al intervenir indebidamente en la preparación de un recurso de amparo que el abogado Hermosilla Osorio pretendía presentar a favor del Presidente en ejercicio, a la sazón señor Piñera, un recurso de apelación deducido por el mismo profesional a favor de Héctor Espinosa y el incidente de recusación contra el magistrado señor Urrutia, descritos en los hechos dos, tres y cuatro de la querella.

En ese contexto, en el aludido fundamento vigésimo, la sentencia pondera los antecedentes allegados por el Ministerio Público, expone las conclusiones a las que arriba y explica cómo éstas son calificadas de suficientes para el estándar que establece la querella de capítulos, dándose cumplimiento, de esta manera y en forma bastante, a lo requerido por la norma basal de este procedimiento”.

La sentencia continúa: “Que, en lo referido a los ilícitos de prevaricación y revelación de secretos que le han sido atribuidos a la capitulada, esta Corte comparte lo razonado por el tribunal a quo en sus motivaciones vigesimoprimera y vigesimosegunda, sobre los alcances del juicio de mérito que ha de realizarse en el análisis de la admisibilidad de la querella de capítulos deducida”.

“Que, en consecuencia, en este estado de la investigación, los elementos expresados, tanto en la querella de capítulos, como en sus adhesiones, resultan del todo plausibles para revestir de seriedad y verosimilitud a las imputaciones efectuadas en contra de la capitulada, lo que permite hallarle mérito, sin que por lo anterior esta Corte determine o asiente hechos, ni menos determine responsabilidades, todo lo cual deberá ser establecido en la sede procesal correspondiente, a través del debido y racional procedimiento establecido por el legislador, por medio del cual los intervinientes y, por sobre todo, la defensa, mantienen incólumes las garantías fundamentales y los derechos procesales que les asisten”, concluye el fallo.

PURANOTICIA