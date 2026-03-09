Desbordes pide protección preventiva a jefes comunales: "De lo contrario, en cualquier minuto tendremos un alcalde asesinado"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la macabra situación vivida por su colega Karina Delfino (PS), de Quinta Normal a quien le dejaron un cadáver frente a su casa.

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad recordó que son varios los jefes comunales que han recibido amenazas.

Y aunque "el crimen organizado en Chile aún no atenta contra una autoridad, es la regla general en países como Colombia, México, Honduras. Entonces, hay que estar atento para eso no se concrete en que tengamos mañana un alcalde o alcaldesa asesinado", dijo.

"Cuando un alcalde erradica el comercio ilegal en un sector ya transformado en organización delictual, como pasa en Meiggs, Franklin, está pisando callos que significan la pérdida de millones de dólares para este tipo de organizaciones”, aseguró.

Agregó que “nosotros no tenemos policías a cargo, y enhorabuena que así sea. Yo no soy partidario de las policías municipales como pasa en muchos otros países. Y ahí es donde entra el rol del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y las policías de ir determinando niveles de riesgo".

"Los gobiernos ya no pueden seguir siendo reactivos. Las direcciones de donde dependan las unidades de protección de personas, que están hoy día bien flaquitas, tienen que crecer y se tiene que establecer una seguridad preventiva al momento de asumir un alcalde que está en zonas donde hay estos riesgos. Salvo que este decline formalmente, yo creo que la regla debería ser la protección", enfatizó.

Desbordes insistió en que "hay que ser más activos en esto porque de lo contrario nos vamos a encontrar con un alcalde o alcaldesa asesinado en cualquier minuto de un par de tiros por estas organizaciones".

Por otro lado, sobre el cambio de mando, reconoció que "hemos tenido un buen trabajo con el actual Gobierno en el área de seguridad, una coordinación constante, un apoyo a lo menos en lo operativo que nos ha permitido avanzar", destacando al delegado metropolitano, Gonzalo Durán, al ministro de Seguridad, Luis Cordero, y la subsecretaria Carolina Leitao.

"Naturalmente... espero que el Gobierno entrante apoye más todavía y apoye no solamente en términos de lo que está pasando hasta hoy día, sino que se implementen medidas para rápidamente contar con unos cinco o seis mil carabineros más”, comentó.

E insistió que “conmigo, por lo menos, las actuales autoridades han sido muy diligentes en el área de seguridad. Y lo que ahora viene es reforzar eso, tener más recursos, que salga pronto el reglamento para los agentes de seguridad municipal", afirmó.

PURANOTICIA