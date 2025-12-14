Presidente Boric tras conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial: "Entregaremos el 11 de marzo un país en marcha"

Mandatario analizó la jornada electoral en nuestro país, le deseó éxito a José Antonio Kast y le pidió "que se disponga prontamente a tender puentes y a escuchar".
En un mensaje en La Moneda por el cierre de la jornada electoral, el Presidente Gabriel Boric aseguró que entregará al nuevo Gobierno de José Antonio Kast "un país en marcha" y con un "tremendo potencial".
"Hace casi cuatro años la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia, en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas", señaló el mandatario.
Luego, expresó que "quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgulloso y sentirse parte".
"Al final del día, el progreso de Chile, como he reiterado permanentemente, se construye sobre el legado de quienes nos precedieron y esos legados no son personales, no se trata ni de mí ni de los anteriores presidentes, se trata de todos los chilenos y chilenas que día a día trabajan por construir un país mejor para ellos, para sus familias", añadió.
También señaló que "si hay algo que puedo desearle al Presidente electo es que se disponga prontamente a tender puentes, a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad y humanidad que nos han enseñado quienes estuvieron antes que nosotros".
"A quienes hoy están contentos, felices, celebrando, mis sinceras felicitaciones. A quienes hoy tienen pena, están tristes, tienen incertidumbre, quiero decirles también que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria y siempre estaremos juntos en ello y sobre todo que somos un solo país, que Chile es de todos y de todas y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto", concluyó.
PURANOTICIA