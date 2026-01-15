Presidente Boric se refiere nuevamente al fallo del caso Gatica: "No puede haber impunidad"

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves por tercera vez al fallo que absolvió al excomandante de Carabineros Claudio Crespo en el caso Gatica, y afirmó que "no puede haber impunidad". En las otras ocasiones en que abordó el tema, criticó la proporcionalidad de la acción policial.

"Como Presidente de la República, no me corresponde referirme a los detalles del fallo, cuyas características específicas conoceremos recién cuando se publique la sentencia en mayo", señaló el mandatario en una ceremonia por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad.

"Pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón, y decir que en este caso debe haber justicia, debe haber justicia, y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad", enfatizó.

Boric también se refirió al encuentro con Kast en La Moneda, a lo cual indicó que "me reuní hace unos minutos con el Presidente electo, José Antonio Kast, en un encuentro que expresa parte de la esencia de la democracia".

"Como ustedes saben, tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo Presidente, y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener", cerró.

PURANOTICIA