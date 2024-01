Presidente Boric por llamado a general Yáñez: "No comentaré conversaciones privadas"

El Presidente Gabriel Boric evitó confirmar si había realizado un llamado telefónico al general director de Carabineros Ricardo Yáñez, frente al anuncio de formalización por delitos de omisión en hechos constitutivos de delito cometidos por policías el 18 de octubre de 2019 y días posteriores, cuando era jefe de Orden y Seguridad de la institución.



"No comentaré conversaciones privadas", afirmó el mandatario al ser consultado sobre eso, aunque admitió que el abogado de Yáñez, quien había dado a conocer la conversación, debió retractarse, según indicó Boric.



Consultado sobre si llamó a la autoridad policial para manifestarle su apoyo y asegurarle que no tomará decisiones sobre su continuidad hasta saber la magnitud de su formalización, el jefe de Estado enfatizó que "esto nació a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, siendo él mismo quien se vio en el deber de desmentir".



"Las conversaciones privadas no se comentan públicamente. Dicho esto, los delitos, que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector en particular. Debiera ser importante para la sociedad entera", aseguró.



Además destacó que "lo que nos corresponde es que las instituciones funcionen con las independencias que les corresponde".



"Que no les quepa duda de que como Gobierno estamos atentos a esto. Nos preocupa que la institución de Carabineros, con la cual hemos hecho un trabajo intenso para sacar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa debe seguir siendo su prioridad", añadió.



Boric subrayó que "seguiremos trabajando firmemente en eso. No comentaré el detalle de conversaciones privadas".



"Sepan que la voluntad del Gobierno es que Carabineros esté enfocado en estos dos años en el combate a la delincuencia", cerró.

