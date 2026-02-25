Presidente Boric pone en marcha modernos buscarriles y revitaliza el histórico ramal Talca-Constitución

El presidente Gabriel Boric Font encabezó hoy la puesta en marcha de los nuevos buscarriles para el Tren Ramal Talca-Constitución en Colín, comuna de Maule, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

En la ceremonia, el mandatario entregó su respaldo a Muñoz y dijo que “todo eso ha sido posible gracias a la gestión, y detrás de la gestión hay personas. Y acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino, como pueden ver ustedes, a lo largo de todo Chile”.

“Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros, nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes del pueblo de Chile”, añadió aunque no mencionó la polémica por el proyecto del cable submarino entre Chile y China.

El servicio ferroviario del ramal Talca-Constitución es una histórica ruta de 88 kilómetros de extensión y 11 estaciones que conecta la capital de la Región del Maule con la costa. La antigüedad de sus buscarriles, en operación desde 1962, hacía necesaria su renovación por equipos de última generación.

Con una inversión de 15 millones de dólares, los nuevos trenes fueron diseñados bajo altos estándares de tecnología, confort y accesibilidad: cuentan con capacidad para 80 pasajeros sentados y 140 de pie, asientos ergonómicos con apoyabrazos y mesas retráctiles, aire acondicionado independiente por coche, accesos amplios, puertos USB, baños con accesibilidad universal y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Para conmemorar el hito, el Jefe de Estado realizó un recorrido en tren en el tramo entre Talca y Colín, en compañía de autoridades y vecinas y vecinos del sector: “Es emocionante ver cómo estos buscarriles modernos, cómodos, de alto estándar tecnológico, se complementan con las historias humanas de cada uno de ellos”.

“Me contaba el conductor que antes en invierno pasaban frío y en verano se morían de calor, y que hoy día cuestiones tan sencillas como tener aire acondicionado, como tener un sillón que esté a la altura, son condiciones laborales que mejoran la calidad de vida de los trabajadores”, aseguró.

Y agregó: “Esto beneficia a cientos de familias, le da dignidad a este lugar, le da también potencialidad de crecimiento”.

Actualmente, uno de los trenes opera en marcha blanca con una frecuencia especial los martes y jueves en la mitad del recorrido, entre las estaciones de Talca y González Bastías. Mientras que a partir del 3 de marzo y durante todo el mes, este tren realizará el servicio completo en 2 de las 4 frecuencias diarias. Luego, se reemplazará la totalidad de la flota con los tres nuevos trenes.

Mientras continúan las evaluaciones y obras complementarias en la vía, el viaje mantendrá los itinerarios y tiempos de viaje actuales de 3 horas y 30 minutos. Con estas nuevas obras, se espera que durante el primer semestre de este año los tiempos de viaje disminuyan a 2 horas y 50 minutos.

Al término de su intervención, el Presidente destacó que “tras cuatro años de gestión, estamos orgullosos de que el plan Trenes para Chile avance a paso firme, llevando alegría, comodidad y una mejor conectividad para compatriotas a lo largo de todo el territorio”.

Y añadió: “Ese entusiasmo se traduce también en cifras y en una mejor calidad de vida, para eso está la política. El buen uso de trenes se refleja en la histórica cifra de 66 millones de pasajeros en 2025”.

PURANOTICIA