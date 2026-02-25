Diputado Sánchez acusa “deslealtad” del Gobierno por cable China–Valparaíso y denuncia intento de “amarre” de última hora

El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, calificó como una “deslealtad” y “un amarre” a la próxima administración el proyecto del cable submarino entre China y Valparaíso.

“Este es el tipo de cosas pasan cuando tú tienes un gobierno actuando de forma atolondrada en sus últimos días para tratar de aprobar y dejar amarrada la mayor cantidad de cosas con una actitud evidentemente desleal ante la nueva administración”, criticó el parlamentario en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que “podremos tener diferencias, por supuesto en lo político, pero siempre ha existido una lealtad y un respeto mínimo entre una administración que sale y una administración que entra, y esto lamentablemente se ha perdido en este traspaso”.

“Hemos visto por parte del gobierno saliente una actitud bastante poco seria, bastante desleal, en intentar dejar amarradas muchas cosas a último minuto”, reiteró el diputado republicano.

Sánchez aseguró finalmente que “será este gobierno, el de Gabriel Boric y su ministro de Transportes quienes tendrán que explicar cuál era el afán tan grande con dejar amarrado este proyecto con empresas chinas”.

