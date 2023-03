Presidente Boric pidió unirse para "ponerle freno a esta violencia inaceptable" tras homicidio de Carabinera

El Presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a "no atrincherarse" tras el homicidio de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, la cual murió la madrugada de este domingo después de recibir un impacto de bala en su cabeza durante un procedimiento por robo en un domicilio de la comuna de Quilpué.

En el marco de su viaje de regreso a Chile tras participar de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el Mandatario acusó que la uniformada "ha sido cobardemente asesinada por delincuentes, que como hemos dicho no tienen ni van a tener cabida en nuestra patria".

"Rita deja dos hijos de 12 y 15 años, además de una familia devastada. La ministra del Interior ya se ha reunido con ellos, van a contar con todo nuestro apoyo, todo el acompañamiento que necesiten ahora y en adelante", añadió.

El jefe de Estado subrayó que "vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable. Ya hay algunos detenidos, pero no vamos a descansar hasta que en estos casos haya justicia. Esta delincuencia violenta que dispara y asesina a nuestros carabineros, va a ser perseguida con todo el peso de la ley. Los carabineros y carabineras de Chile tienen nuestro respaldo para, dentro del estado de derecho, defenderse de estos ataques a mansalva, que hoy han cobrado la vida de una nueva mártir para la institución".

En esa línea, invitó "a todos quienes están en política, de todos los sectores, a que no hagan de estas tragedias, motivos de trinchera o de pelea chica. Acá, la pelea no es contra el Gobierno o los alcaldes, o un parlamentario, o nadie que esté por acabar la delincuencia. La pelea es contra los delincuentes, y en esto pido que avancemos hacia la unidad nacional".

"Estas cosas no se pueden tratar en caliente, con la rabia encima. Tenemos y hemos elaborado estrategias, acabamos de pasar una ley contra el crimen organizado, estamos fortaleciendo las diferentes instituciones del Estado, hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, dotado de más herramientas", agregó.

De esta manera, hizo un llamado a los "políticos de todos los sectores: "Lo que la delincuencia quiere, es vernos peleando. Acá, lo que se requiere, es que estemos todos detrás de una misma causa: ponerle freno a esta violencia inaceptable, perseguir a los responsables, y decirle a los delincuentes que en Chile los vamos a encontrar y que tienen que temer a la policía y al Estado, porque los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley y el derecho".

Por ello, recalcó que "hemos puesto urgencia a más de 17 proyectos de ley vinculados a diferentes materias de seguridad. Me voy a comunicar prontamente con los presidentes de la Cámara y del Senado para que haya, por parte del Gobierno, toda la disposición para que hayan sesiones que puedan abordar estos temas".

"Esto no puede ser una confrontación entre izquierda y derecha, autoridades de diferentes signos. Sería una tontera y una pérdida de tiempo. No podemos pelear entre nosotros cuando avanza la delincuencia", insistió.

El Presidente advirtió que "hemos visto en América Latina, y he tenido la oportunidad de conversarlo con mandatarios de otros países, y lo hemos visto en esta Cumbre Iberoamericana, como hay momentos en su historia en que la delincuencia se instala y naturaliza. No lo vamos a permitir en Chile. Pero para eso insisto, requerimos trabajar en unidad y no estar atrincherados entre nosotros".

Además, enfatizó que a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá ,expresó "todas nuestro apoyo y nuestras condolencias" a la familia de la uniformada. "Y yo, por cierto, voy a hacerme parte de esto inmediatamente, apenas lleguemos a Chile", añadió.

Consultado si irá al funeral, Boric respondió: "Lo vamos a conversar con la familia, pero estoy disponible para asistir a todas las instancias que sean necesarias. En esto, quiero que sepan que a las familias no las vamos a dejar solas".

