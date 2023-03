Presidente Boric: "Necesitamos distribuir de mejor manera los recursos del país"

El Presidente Gabriel Boric reiteró la importancia de una reforma tributaria para el país. Esto, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara en general el proyecto presentado por el Gobierno.

En el marco del consejo de gabinete, realizado a un año desde que asumió el cargo y tras su segundo cambio de gabinete. El Jefe de Estado salió a saludar a sus adherentes que se encontraban en la Plaza de la Constitución y manifestó que "lo digo de nuevo, necesitamos distribuir de mejor manera los recursos en nuestro país y para eso necesitábamos una Reforma Tributaria".

Y agregó que "vamos a insistir con la reforma tributaria con una estrategia que estamos conversando con el ministro (Mario) Marcel, por cierto, tramitando la ley de royalty y de rentas regionales que corren por camino paralelo, pero además, con los recursos que hoy día tenemos en sus presupuestos, que tienen el deber de ejecutar, podemos hacer mucho más".

Al ser consultado por un balance de este primer año de Gobierno, el Jefe de Estado señaló que "lo primero, es financiar la reforma de pensiones, sin una reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar".

"Sabemos los tremendos desafíos, pero hay que trabajar mucho. Acá no hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos, tenemos mucho trabajo por delante como mejorar la educación, la salud pública, la reconstrucción en los incendios, la seguridad, por cierto, y vamos a seguir mejorando la economía", sumó.

En esa línea, aseguró que "estamos disponibles a conversar, extendemos las manos para eso, pero necesitamos mayor disposición y que la gente entienda que para poder financiar derechos sociales se requiere distribuir de mejor manera los recursos y en eso estamos".

