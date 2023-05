Presidente Boric llama al Partido Republicano a "no cometer el mismo error de nosotros" en el proceso constitucional pasado

Un llamado al Partido Republicano a "no cometer el mismo error que nosotros" realizó el presidente Gabriel Boric después de las elecciones de consejeros constitucionales, donde la colectividad liderada por José Antonio Kast arrasó y estaría quedándose con 22 escaños con el 95,13% de las mesas escrutadas.

Además, el pacto oficialista «Unidad para Chile» sólo obtuvo el 28,45% de los apoyos, con lo que no estaría logrando más de 2/5 para poder vetar alguna norma constitucional.

Una vez conocidos los resultados, Boric realizó un punto de prensa desde La Moneda, donde valoró que "volvemos, una vez más, a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro una nueva Carta Magna, que represente de la mejor manera posible los anhelos y el tipo de país que como chilenos queremos vivir en las próximas décadas".

"Esto no debe ser pensado de cara a la próxima elección. Ni siquiera, solamente en función de un periodo de Gobierno. Tiene que ser pensado para las generaciones que habitan nuestra patria, y por sobre todo para las futuras", añadió, aseverando que "una Constitución debe durar décadas. Y por lo tanto, debemos ser capaces de cerrar exitosamente este debate".

Por ello, el Presidente llamó a los consejeros "a actuar con sabiduría y templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continúo aprendizaje, y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes, una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país".

"El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que los intereses partidistas y personales", advirtió.

Mientras que a «Chile Seguro», que obtuvo el 21,14% de los votos, lo invitó "a construir grandes acuerdos por nuestra patria".

"Y a los partidos de Gobierno los llamo a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy día en La Moneda", remarcó.

El gobernante destacó que una Constitución que nazca de un proceso democrático podrá tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo a nuestro país, que es lo que nuestra gente necesita. Si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y la despolarización, no me cabe duda que vamos a ser capaces de lograrlo".

Además, la máxima autoridad del país reconoció que la elección "estuvo marcada sin lugar a dudas, y así lo han reconocido todos los actores políticos, y por cierto la gente que fue a votar, por la crisis de seguridad y la crisis migratoria, que han calado profundo en el ánimo de nuestros compatriotas"

"Pero estas crisis, quiero que sepan, les estamos dando respuesta y las estamos enfrentando, y trabajando firmemente como Gobierno y como Estado, con la colaboración de todos los sectores", acusó.

También manifestó que "lo que Chile espera es que todos los sectores políticos: Unidad por Chile, el Partido Republicano, Chile Seguro, y también quienes no han alcanzado consejeros constitucionales, pero que van a jugar un rol, además de la sociedad civil, podamos encontrarnos y ponernos de acuerdo".

Finalmente, realizó una reflexión: "Cuando el péndulo de la historia en tiempos cortos se mueve de un extremo a otro incesantemente, siempre son las personas más vulnerables las que sufren el efecto del enfrentamiento entre las élites. El liderazgo, tengo la convicción, se juega en detener este movimiento pendular, en un equilibrio que apunte hacia un progreso que pueda ser compartido y apropiado por todos. Esa, es la que entiendo es mi tarea como Presidente de la República, y a esta, compatriotas, los convoco".

