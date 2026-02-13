Presidente Boric insiste en aprobar proyectos de Sala Cuna y fin al CAE antes del cierre de su Gobierno

En el último consejo de gabinete programado de su Gobierno -no se descarta otro según la contingencia-, el Presidente Gabriel Boric insistió en que el Congreso apruebe los proyectos de Sala Cuna Universal y de fin al CAE. También llamó a un traspaso de mando "impecable".

“Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día", señaló el mandatario.

“Como saben y varios de ustedes han estado en el territorio, esta ha sido una temporada compleja y dolorosa en materia de incendios, en Ñuble, en La Araucanía, hemos tenido también en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso, algo en Maule, pero por sobre todo en la región del Biobío, con lugares muy afectados", añadió.

"He estado en diferentes sectores en Tomé, en Penco, en poblaciones en Concepción y el dolor allá es muy grande, la resiliencia de las familias también es gigante y queda mucho trabajo por hacer y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto", añadió.

TRASPASO "IMPECABLE"

Más adelante, expresó que "vamos a seguir trabajando hasta el último día y en coordinación con el Gobierno, que tomará posición el 11 de marzo para que haya continuidad en este proceso. Esta semana también ha sido de trabajo en las tareas de traspaso al Gobierno entrante, muchos de ustedes han tenido ya las primeras reuniones con los futuros ministros. Nos llena de orgullo, y a mí lo digo muy en serio, esto no es solamente algo protocolar, nos llena de orgullo el poder ejemplificar en acciones concretas el valor republicano la tradición democrática de Chile".

"En tiempos de tanta polarización, del cual de los cuales Chile no está exento, el entender que, independiente de nuestras diferencias políticas, trabajamos para un mismo pueblo, trabajamos para la misma gente, nos une el mismo país, y, por lo tanto, tenemos que hacer un traspaso impecable", enfatizó.

En cuanto a la agenda legislativa, recalcó que "queremos sacar la ley de incendios, vamos a hacer un esfuerzo y en esto le solicitamos al Parlamento también que piense en las familias chilenas a propósito de poner fin al CAE, que exista un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que no implique una carga tan pesada para las familias. Ya está aprobado en primer trámite, estamos en segundo trámite en el Senado. Si hay voluntad política podemos sacarlo adelante, nosotros la tenemos".

SALA CUNA UNIVERSAL

Acerca del proyecto de Sala Cuna Universal, indicó que "ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico para hacerlo. Acá, de parte del Gobierno, hay voluntad política para sentarse a conversar".

“Acá de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar, Macarena Lobos (Segpres) está haciendo todo lo que está a su alcance y esperamos que las diferentes contrapartes, también pensando en las mujeres de Chile, en terminar con esta injusta discriminación a las mujeres de Chile para ingresar al mundo laboral, podamos sacar adelante el proyecto de sala cuna en los primeros días de marzo”.

Finalmente, declaró que "en cada una de las reparticiones queda muchísimo, muchísimo trabajo. Yo tengo varias salidas a regiones también, seguro ustedes también en estos días, Así que sigamos trabajando firmes hasta el 11 de marzo a mediodía, y después de donde nos toque estar, seguir trabajando para el pueblo de Chile".

