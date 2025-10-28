Presidente Boric inicia viaje a Corea del Sur con “Tito en el corazón” tras la muerte de Héctor Noguera

El Presidente Gabriel Boric inició viaje a Corea del Sur "con Tito en el corazón", en referencia al actor Héctor Noguera, quien falleció hoy a los 88 años de edad. El mandatario realizará para una visita de trabajo y participará en la cumbre APEC 2025 en el país asiático.

"Como ya seguramente todos saben, ha partido Héctor “Tito” Noguera, un gigante de Chile, un gigante del teatro, un gigante de la cultura, que deja un legado imperecedero a través de su trayectoria en las tablas, en el cine, en la televisión, en la educación, en su familia, por cierto, y en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo", comenzó el mandatario.

"Pensaba en estos días que es poca la gente a la que las familias dejan entrar a la casa todas las noches y lo sienten como uno más. Tito fue una de esas pocas personas que durante décadas estuvo acompañando a las familias chilenas", añadió.

"La primera vez que lo vi, no lo podía creer, porque es de estas figuras que abarcan la historia de toda una vida, desde que uno tiene conciencia. Uno se encariña, y más aún después de la oportunidad de conocerlo y ver su compromiso con la cultura, con el arte y, más allá de su ámbito de trabajo, su expertise profesional, con Chile. Con un Chile justo, con un Chile más amable, con un Chile en donde la cultura se entiende como el espíritu de un pueblo que tiene que ser regado y florecer en todas partes", añadió.

También dijo que "Tito Noguera representó eso y lo seguirá representando. Por eso hoy día estamos tristes, pero a la vez orgullosos. Tenemos pena, pero también alegría. Es de estas sensaciones contradictorias que cuesta expresar, pero que generan un gigante como él".

"Por eso, por esa trayectoria, por ese compromiso con el país, con su pueblo, es que he tomado la decisión de decretar Duelo Oficial en todo el territorio nacional. Hablaba con su familia, y me interesa detenerme un segundo en lo que significa este duelo, porque no es un acto meramente protocolar", enfatizó.

`"Se acaba de bajar media asta las banderas que circundan el Palacio de La Moneda. Y mientras se hacía, también en este momento en una pequeña escuela en Puerto Toro, en un retén en el Paso El León en la Región de Los Lagos, en un centro de salud en Arica, en todo el territorio nacional, hoy día la bandera chilena de la cual sentimos tanto orgullo ondea a media asta. Y cuando un niño pregunte al llegar al colegio, cuando una persona se sorprenda al llegar a un retén, a una comisaría o a un centro de salud y se pregunte por qué la bandera de Chile está media asta, un funcionario público le dirá: 'Por Tito Noguera. Por su legado, por su trayectoria, por sus enseñanzas2, recalcó.

Además, indicó que "le estamos enviando una comunicación a todos los servicios públicos con una pequeña biografía de Héctor, para que en todo Chile les cuenten quién fue este gigante de Chile, del cual estamos tan orgullosos y agradecidos".

"Le envío desde acá un abrazo firme, cariñoso, a toda su familia, que sé, con quienes he tenido la oportunidad de hablar, que también están tranquilos. Con pena, pero tranquilos. Gracias Tito, gracias por todo lo que nos dejas. Te envío desde acá, desde este espacio tan simbólico, tan cargado, un abrazo gigante al infinito. Y todo Chile te agradece tu trayectoria", destacó.

Finalmente, sealó que "yo parto a Corea, pero con Tito en el corazón. Un abrazo muy grande".

