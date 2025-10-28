Presidente Boric decreta Duelo Oficial por Héctor Noguera: "Ha partido un gigante de Chile"

El Presidente Gabriel Boric lamentó profundamente la muerte del actor Héctor Noguera, le rindió un sentido homenaje y declaró duelo oficial por su muerte.

"Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", escribió el mandatario en su cuenta de X.

"Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián", añadió.

"En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional", concluyó.

Noguera, figura del teatro, cine y televisión, murió este martes a los 88 años en su casa de la comuna de La Reina. Su deceso se produjo alrededor de las 9 de la mañana y provocó profundo pesar.

En su cuenta de X, el Ministerio de las Culturas escribió: "Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno".

"Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país", añadió.

El lunes, el Presidente Gabriel Boric interrumpió una actividad en La Moneda con el fin de visitar al actor en su casa, cuando al parecer ya se había agravado.

Posteriormente, desde la familia Noguera señalaron que el actor "a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso".

"Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia", agregaron.

El actor se encontraba grabando la teleserie de Mega, 'Aguas de Oro' y se mantenía vigente en el teatro con 'La pérgola de las flores' y 'Caballo de Feria'.

PURANOTICIA