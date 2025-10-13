Presidente Boric aterrizó en Roma para reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano

A las 2:00 horas de este lunes (hora de Chile), el Presidente Gabriel Boric y su comitiva aterrizaron en Roma para iniciar una visita oficial al Vaticano y de trabajo en Italia.

Su primera actividad oficial se realizó a las 5:00 horas de Chile, con un homenaje en la tumba del Papa Francisco en la Basílica Santa Maria Maggiore, de Roma.

A las 6:00 horas de Chile está fijada la audiencia privada con el Papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Según informó La Moneda, el Presidente abordará con el Pontífice materias vinculadas a derechos humanos, memoria histórica y desafíos globales actuales, como la situación humanitaria en Gaza, la triple crisis climática, la urgente necesidad de trabajar para superar la pobreza y los desafíos e impactos de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo.

Asimismo, ahondará en el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar en Chile, el legado de la Vicaría de la Solidaridad y la importancia de Luisa Riveros, dirigente social que denunció ante el papa Juan Pablo II las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

Posteriormente, el Presidente Boric sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en el Palacio Apostólico.

Estará acompañado por el canciller van Klaveren, la ministra Macarena Lobos, la embajadora de Chile en Vaticano, Patricia Araya, y el secretario para la Relación con los Estados del Vaticano, Paul Gallagher.

Finalmente, visitará la Capilla Sixtina en el Palacio Apostólico y a las 12:00 horas recorrerá la Basílica de San Pedro junto a comitiva en el Vaticano.

