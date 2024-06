Presidente Boric anuncia nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al CAE y el Fondo Solidario

El presidente Gabriel Boric anunció que en septiembre presentarán un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento en reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario.

“En las semanas previas a esta Cuenta Pública se abrió nuevamente un amplio debate sobre el financiamiento de la educación superior. Ya es tiempo que alcancemos una solución que sea permanente”, indicó.

El mandatario sostuvo que el CAE “ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior”.

En esta línea, informó que “en septiembre ingresaremos al Congreso un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario”.

“Dará una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente a quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los actuales deudores. Este proyecto va a ser gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”, detalló.

En cuanto a la deuda histórica, el Jefe de Estado comentó que se reunió en marzo con el Colegio de Profesores para tratar esto y ratificó su compromiso de “enviar un proyecto de ley, cuyo financiamiento será gradual, tampoco estará sujeto al Pacto Fiscal, que va a ofrecer una reparación a todos los afectados por esta deuda, partiendo por los mayores de 80 años”.

PURANOTICIA