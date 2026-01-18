Presidente Boric anuncia coordinación con Kast para enfrentar emergencia por incendios

En medio de la grave emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una coordinación directa con el presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de enfrentar en conjunto la catástrofe.

Durante una vocería realizada en Concepción, el Mandatario confirmó que sostuvo una conversación con Kast para compartir información relevante sobre la situación en la zona centro-sur y coordinar acciones entre el actual Gobierno y la futura administración.

“Aquí gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan”, afirmó Boric, subrayando la necesidad de unidad y trabajo transversal ante la magnitud de la emergencia.

El jefe de Estado destacó además que el trabajo conjunto no se limitará solo al combate inmediato de los incendios, sino que también abordará los desafíos de reconstrucción que se extenderán más allá del término de su mandato. En ese sentido, valoró la voluntad expresada por el presidente electo para colaborar en esta tarea.

Según se informó, Boric y Kast se reunirían este lunes cerca del mediodía en el Palacio de La Moneda, luego de una nueva sesión del Cogrid, encuentro en el que se analizará el estado actual de la emergencia y se comenzarán a definir lineamientos para la etapa de reconstrucción.

