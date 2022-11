Presidente Boric afirmó en México que el proceso constitucional "tuvo un traspié democrático importante" con el plebiscito

El presidente Gabriel Boric sostuvo un desayuno de trabajo con empresarios en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental en la ciudad de México.

Después de la cita y antes de reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Boric abordó la importancia de "profundizar las democracias" y calificó como un "traspié democráticamente ejecutado" el triunfo del Rechazo en el plebiscito constituyente.

El Mandatario chileno afirmó que "proteger y profundizar nuestras democracias, es, desde nuestra perspectiva, esencial para proveer la estabilidad necesaria que permitirá que nuestros países se desarrollen de forma integral, equitativa y sostenible".

Aseguró que "la democracia es un fin en sí mismo. Pero además, nos entrega mejores resultados, y en Chile, en un momento de una crisis social intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años de recuperación de la democracia".

Luego recordó que "en la crisis social de 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento, que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos. En eso, todas las fuerzas políticas y sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié importante -democráticamente ejecutado importante- que fue el plebiscito donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país".

"Sin embargo, hay plena conciencia en la gran mayoría de los actores políticos -espero- de que Chile necesita una nueva Constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social, siguen vigentes", subrayó.

Si bien aclaró que "hay urgencias de las cuales como Gobierno tenemos que hacernos cargo" como "la seguridad, el alza en el costo de la vida y la crisis de vivienda", el jefe de Estado pidió que "no perdamos de vista que lo institucional, el fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante".

"Por eso, en nuestro país estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social. Y en este momento, los diferentes partidos políticos están conversando para llegar a ese resultado", destacó.

En esa línea, el Presidente llamó a "colaborar entre todos", apuntando a que "estamos en un mundo profundamente interconectado, nadie que crea que puede vivir en autarquía le va a ir bien. Por lo tanto, la integración entre los países de América Latina y del mundo es fundamental".

"En esto, la inversión extranjera es para nosotros una herramienta de desarrollo que es capaz, si lo hacemos bien, de diversificar y sofisticar nuestra economía con impactos concretos para mejorar la calidad de vida de las personas y su bienestar", resaltó.

"Estamos hablando de empleos decentes, mayor investigación, innovación y capacitación, aprender de las distintas experiencias que tienen países hermanos. Porque las buenas ideas hay que copiarlas, y por sobre todo generar encadenamientos productivos y lazos entre pequeños y medianos proveedores locales y compañías internacionales", complementó.

Sin embargo, Boric indicó que "la inversión extranjera tiene que venir de la mano también con una distribución más justa de la riqueza. Son los países cohesionados socialmente los que logran crecer de manera sostenible en el largo plazo. Y para eso, se requieren reglas claras y construir confianza".

"Suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas. Estamos tratando de volver a articularlas, y en el mundo también. Fortalecer las instituciones requiere, insisto, una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos", acusó.

Por ello, destacó que "Chile ha cultivado valores que son importantes, como decía, la confianza, la certeza, las reglas claras y transparentes. Gracias a esto, nuestro país sigue siendo, y esto va más allá de un Gobierno en particular, son los distintos gobiernos desde la llegada a la democracia, los que han promovido esto, que somos un destino de inversión extranjera dinámico, pujante, que ha recibido 14 mil 7 millones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2022, lo que es una cifra superior al promedio de los últimos cinco años".

Por otro lado, la máxima autoridad de nuestro país abordó su participación en la APEC y valoró que desde que Chile ingresó en 1994, "hemos aumentado en 10 veces nuestro intercambio comercial con las economías miembro. Y hoy día, esas 21 economías son el 70% del intercambio comercial chileno".

Recordemos que el Mandatario había viajado a México para asistir a la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, López Obrador canceló la instancia a raíz de la negativa que le dio el Congreso de Perú al presidente Pedro Castillo para que pudiese asistir para recibir el traspaso de la presidencia pro tempore de la alianza.

