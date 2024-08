Presidente Boric afirma que Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado" de Nicolás Maduro

El Presidente de la República, Gabriel Boric, volvió a referirse a la crisis política de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El acto eleccionario y un presunto fraude electoral sigue presente en la agenda. En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario sostuvo que “no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas”.

“Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son injustas e inaceptables en nuestro país, ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición”, expresó el jefe de Estado.

“En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países”, complementó Boric.

“Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela. Por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen”, sentenció el mandatario.

“Yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas”, indicó.

“Ustedes han visto las peroratas e irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina, y en particular en nuestro país”, cerró el Presidente.

También el jefe de Estado abordó la acusación de Lautaro Carmona, sobre cierto “activismo” de ministros por la situación política de Venezuela, manifestando su defensa hacia los ministros de Estado.

“En las coaliciones de Gobierno siempre hay diversidad, lo que han hecho los ministros, todos los ministros sin excepción, es apoyar de manera irrestricta la postura que, como Presidente de la República y conductor de las relaciones internacionales de Chile, he tenido de manera muy clara en nuestro país y ante la comunidad internacional”.

“Lo que digan presidentes de partido, desde mi punto de vista, respecto a este tema, no es relevante. La política exterior la defino yo, siempre conversando con el canciller Alberto Van Klaveren, en función de la tradición de Chile de las últimas décadas, que es defender la democracia y los derechos humanos a todos”, cerró el mandatario.

