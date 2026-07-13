Presidenta saliente del TC admite que "es difícil" defender el voto dirimente tras fallo por ley "Escuelas Protegidas"

La presidenta saliente del Tribunal Constitucional (TC), Daniela Marzi, defendió su voto dirimente en el requerimiento presentado por la oposición contra el proyecto "Escuelas Protegidas", decisión que terminó por dejar a la iniciativa sin uno de sus principales ejes: la revisión obligatoria de mochilas.

En entrevista con CNN, Marzi explicó que el voto dirimente "es una figura que es difícil defenderla porque un voto en caso de empate va a valer dos. Yo no puedo evitar que en caso de empate el voto de quien preside valga por dos", por lo que calificó las críticas recibidas como "injustas".

Asimismo, cuestionó que la normativa delegara en el personal educativo labores que, a su juicio, no les corresponden, señalando que la ley dejaba a los docentes a cargo de "buscar artefactos incendiarios, armas, personas que no tienen ninguna preparación para cumplir esas tareas".

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional no solo rechazó la revisión obligatoria de mochilas, sino también la disposición que contemplaba la eliminación de la gratuidad universitaria para estudiantes sancionados. Sobre este punto, Marzi sostuvo que "un derecho social no se puede usar o eliminar como un castigo".

Finalmente, la magistrada enfatizó que "el tribunal no vota políticamente" y afirmó que las descalificaciones dirigidas a los integrantes del organismo constituyen "un maltrato a la institución".

PURANOTICIA