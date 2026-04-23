Presidenta electa de RN asegura que Chile Vamos es el “sustento político” del Gobierno de Kast

La presidenta electa de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó la relación entre Chile Vamos y el Gobierno, recalcando que la coalición sí es el “sustento político” del Ejecutivo.

En conversación con "Desde la Redacción" de La Tercera, la senadora respondió al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien señaló que "este gobierno no descansa en Chile Vamos".

Como ejemplo de este respaldo, la parlamentaria puso el foco en las gestiones llevadas a cabo por los ministros José García Ruminot (RN) y Claudio Alvarado (UDI), durante las tratativas vinculadas al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Sobre el desempeño de ambos personeros, la legisladora precisó: “Claramente es un reflejo de que Chile Vamos es importante y que la experiencia, la trayectoria y también la capacidad de armar un proceso político que alcance mayoría, se ve reflejada en estos dos ministros, que creo que han no solo puesto un sello dentro del gobierno, sino también que han logrado demostrar que tienen la experiencia suficiente para sacar adelante las cosas”.

En otro ámbito de la contingencia, la líder de RN ratificó que el próximo sábado se llevará a cabo el Consejo General de Renovación Nacional, jornada en la que ella asumirá formalmente la conducción de la nueva directiva. A dicha cita acudirá el Presidente José Antonio Kast, cuya presencia fue catalogada por la senadora como “un gran gesto”. Asimismo, enfatizó que resultaba necesario forjar una “nueva relación” con las filas del Partido Republicano.

Al profundizar en los nexos con dicha colectividad, Balladares recordó el trabajo conjunto realizado en el pasado reciente: “En ese rechazo del 2022, donde alcanzamos un 62% de los votos, donde incluso más allá de los que históricamente habíamos sido coalición, pudimos generar un trabajo que fue bueno para Chile. Hoy día creo que hay que mirar ese modelo y tratar de replicarlo. Obviamente en el tiempo tendremos la confianza y el trabajo”, explicó.

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