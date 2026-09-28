Presidenta del Servel advierte que posible recorte presupuestario del 15% afectaría las elecciones de 2028

La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, advirtió que una eventual reducción de alrededor de 15% en el presupuesto del organismo para 2027, tal como plantea el Gobierno, podría afectar la preparación de las elecciones regionales y municipales de 2028, especialmente las pruebas de los sistemas de transmisión de resultados que deben realizarse con anticipación.

En entrevista con La Tercera, aseguró que una reducción del 15% del presupuesto resultaba “bastante inédito” a pesar de que “siempre hay un ajuste porcentual”, sinceramente no esperaban tanto.

“No se solicitó nada sobre ese presupuesto, sino un presupuesto muy similar a cómo se hacen los presupuestos en Chile, que son de continuidad, porque el presupuesto de un año electoral es un presupuesto que tiene otras características, otra dimensión, otras partidas. Entonces eso es lo que nos llama la atención”, comentó la autoridad del Servel

Explicó que “no es un recorte comparando año electoral con no electoral, sino que dentro de lo solicitado, y que además el servicio electoral se ha caracterizado históricamente por presentar presupuesto muy ajustado a lo que requerimos”.

Detalló que la partida del 2027 estará centrada principalmente en las pruebas de los sistemas de transmisión de datos de los resultados desde los locales de votación al centro de cómputo del servicio electoral y que para eso se necesitan los recursos.

“Es un sistema muy sofisticado porque la transmisión de los datos electorales tiene que ser confiable. Todo eso se prueba el año anterior. No se puede hacer el año de la elección porque piensen que el año 2028 es muy encima y otro concepto que siempre transmito es que las elecciones no tienen ensayo general. Tú no puedes ensayar la elección. La elección es el día de la elección. Por tanto, las pruebas previas son muy importantes”, explicó.

Figueroa señaló que enviaron un oficio al Ministerio de Hacienda para que comprendieran la problemática de una reducción de este nivel. A pesar de esto, mencionó que “no ha habido respuesta”.

“Estamos esperando estos días. El proyecto de presupuesto ingresa el día 30, así que esperamos que estos días se puedan hacer esas conversaciones técnicas entre los equipos técnicos para poder tener una buena recepción”, aseguró.

Finalmente, dijo que “nosotros requerimos del presupuesto 2027 para que las elecciones 2028 sean como siempre han sido en Chile. Así que espero que tanto el Poder Ejecutivo y luego el Congreso tengan clara conciencia de que la estabilidad política en nuestra democracia está muy asociada a que el Servicio Electoral cumpla su función como debe cumplir”.

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