Pérez Mackenna en inédita interpelación por tensiones internacionales: “Mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida”

En la Cámara de Diputados se concretó la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien respondió a una serie de cuestionamientos a la conducción de la política exterior del Gobierno.

Se trató de la primera interpelación a un ministro de la administración de José Antonio Kast y, además, la primera a un canciller.

En la inédita citación a Francisco Pérez Mackenna se abordaron varios temas, como la reciente adhesión de Chile al «Escudo de las Américas», y la soberanía del país en el Estrecho de Magallanes, luego de las polémicas declaraciones que emitió el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, entre otros temas.

Al inicio de la sesión, el ministro se presentó y destacó el trabajo de la Cancillería durante los primeros meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por ello, pidió que se enfrentara con prudencia la interpelación y enfatizó que mantendría la debida reserva de cuyos temas afecten los intereses del país.

Además, hizo un llamado a la unidad del país y aseguró que "Chile se respeta y su soberanía también".

El diputado Nelson Venegas (PS), encargado de formular las preguntas, consultó al secretario de Estado por los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acerca de la doctrina Donroe y el estallido social, a lo que respondió que los diplomáticos "no deben inmiscuirse en los asuntos internos del Estado".

Añadió que la autoridad estadounidense ya tiene una nota de protesta, siendo todas funciones y decisiones plenamente de Cancillería.

Además, acerca de la pregunta del parlamentario sobre la relación de Estados Unidos y Chile, aseguró que “mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida” e indicó que ningún país debilita el poder.

“No hay ningún embajador, ningún país que pueda pasar por arriba de nuestra soberanía, así que puede estar tranquilo de que ese sagrado derecho de mantener nuestra soberanía (será defendido) con toda nuestra fuerza”, complementó.

Sobre el rol y aranceles de Estados Unidos, Pérez Mackenna declaró que deben mantener el libre comercio y sobre los aranceles explicó que no puede comentar más porque están bajo confidencialidad por tratados, pero indicó que hay productos en los que hay baja arancelaria y hasta arancel 0.

Según declaró, los aranceles comenzaron en 2025, manifestando que “estamos siguiendo la misma línea que el Gobierno anterior sobre negociación”.

Respecto a cuestionamientos por la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas», sostuvo que "para firmar se necesita un papel y un lápiz. Esto solo fue una declaración", afirmando que no es un tratado, solo "fue una declaración para ser parte".

El canciller indicó que el objetivo es que el crimen organizado esté fuera de Chile y ese será el apoyo de la iniciativa impulsada por Estados Unidos.

Respecto al Estrecho de Magallanes, el ministro enfatizó que el Gobierno mantiene y defiende la soberanía chilena y afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó la soberanía de Chile en su visita a nuestro país.

“El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matiz alguno aquí”, declaró.

Explicó que esta posición se sustenta en los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984. “No es la posición de un gobierno, es la posición de Chile desde el siglo XIX”, afirmó.

En tanto, sobre las relaciones entre Reino Unido y Argentina, no quiso ahondar el tema de las Islas Malvinas y soberanías de territorios por confidencialidad, manifestando que "el interés de Chile es Chile”.

El ministro de Relaciones Exteriores también defendió la salida de Chile del Movimiento de los Países No Alineados, asegurando que “no es un error”. Explicó que solo Colombia queda dentro del movimiento y no hay razón para mantenerse.

Señaló que este movimiento “se quedó en la Guerra Fría” y que “nosotros tenemos otras instancias para reunirnos con los países de ese grupo”. Entre ellos mencionó a la Celac.

“Seguimos perfectamente conectados”, añadió el canciller en la Cámara de Diputados.

La última pregunta del diputado Nelson Venegas fue sobre la labor del ministro: “Usted no está calificado. Mi pregunta es: ¿Por qué no renuncia?”, cuestionó, ante lo cual el titular de la cartera de Relaciones Exteriores respondió: “Porque usted no es Presidente”.

PURANOTICIA