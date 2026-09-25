Presidenta del Senado plantea que ante "déficit político" del gabinete de Kast "se requiere de una cirugía mayor"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó la gestión política del Gobierno y planteó la necesidad de una "cirugía mayor" en el gabinete.

La parlamentaria acusó falta de conducción y errores en la tramitación de distintos proyectos en el Congreso.

En conversación con el programa 'Me enteré por la prensa" de Canal 13, Núñez manifestó tras ser consultada sobre si el Ejecutivo requiere mejorar su capacidad de diálogo y comunicación con el Congreso que, "yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y en definitiva de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres. O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor".

Explicó que "yo creo que el Presidente tiene que conducir y coordinar esto de manera distinta. Yo creo que cuando los chilenos nos escogieron y votaron por él, obviamente que también aspiran a que, por ejemplo, un programa de gobierno se vaya ejecutando".

La senadora también hizo una evaluación del gabinete de Kast, señalando que "creo que se nota el déficit político, se nota, o sea, que duda cabe que se nota".

Además, reconoció que las dificultades de coordinación han terminado afectando los trabajos prelegislativos.

"Yo represento al Senado y soy parte de un acuerdo de gobernabilidad y por lo tanto mi deber es que en el Senado las cosas se aprueben, pero claro, a veces me encuentro con que cuesta hacerlo, porque mientras uno trata de construir confianza, diálogo, aparece una frase poco afortunada y eso te hace retroceder", señaló.

Núñez destacó el trabajo del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y del titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot.

"Yo creo que hay una buena dupla que me gustaría verla cada vez verla más unida, y que la apoyamos muchísimo y la valoramos mucho y que es la dupla Alvarado-García-Ruminot (...) creo que efectivamente, hay un buen engranaje ahí. Hay una buena complicidad", resaltó.

Sin embargo, cuestionó el rol que también cumple Alvarado como ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), señalando que el Ejecutivo necesita reforzar esa función.

“Yo no quiero que (Alvarado) siga de Segegob, yo creo que nosotros tenemos un espacio que hay que llenar. Y que lo he dicho con todas sus letras y somos varios los que lo hemos manifestado así. Es decir, creo que al gobierno le falta un vocero o una vocera, da lo mismo, pero le falta alguien que esté todo el día planificando qué comunicar, cómo comunicar”, declaró.

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