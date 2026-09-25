Fiscalía investigará denuncia por eventual vulneración a la Ley de Inteligencia tras dichos de embajador de EE.UU. sobre el estallido

La Fiscalía Nacional derivó a la Fiscalía Centro Norte la denuncia presentada por tres diputados tras los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019, por una eventual entrega irregular de información reservada del sistema de inteligencia chileno al país norteamericano.

La denuncia fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC).

Los legisladores acudieron a la Fiscalía Nacional argumentando que de las palabras de Judd "se desprende que la inteligencia estadounidense accedió a información proporcionada por funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia regulado en la ley 19.974".

Los tres congresistas recurren a los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia, donde se establece el carácter secreto de informaciones del sistema y las sanciones a quienes por razón de cargo o función pública lo divulgan o permiten que terceros accedan sin autorización.

La Fiscalía Centro Norte, confirmaron diligencias e indicaron indicó que “como toda denuncia y cumpliendo con el mandato constitucional del Ministerio Público, se iniciará una investigación para determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito".

Cabe recordar que Judd, en una entrevista con CNN Chile, planteó que "lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que (el estallido social) provino de organizaciones de izquierda o ideologías de izquierda".

Al ser consultado respecto al origen de estos antecedentes, Judd respondió que de "inteligencia estadounidense, inteligencia chilena".

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