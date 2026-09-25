Arrau pide "cautela" tras declaración de Boric y Bachelet contra adhesión de Chile al «Escudo de las Américas»

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió "cautela" tras la declaración conjunta que hicieron los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, donde manifiestaron su rechazó a la incorporación de Chile al «Escudo de las Américas».

"Soy muy respetuoso de la institucionalidad, del presidente, de los expresidentes, respecto a su opinión. Pero lo primero es la cautela, la calma", indicó.

En esta línea, apuntó al crimen organizado y sostuvo que "hoy día tenemos que hacernos cargo y la manera correcta de hacerlo es organizándonos, sobre todo entre países que a veces conversaban poco".

La autoridad afirmó que “lo que se ha firmado es un compromiso de seguir avanzando. Si han visto el documento, sale en varios párrafos el respeto total a las leyes de cada uno de los países. Por lo tanto, aquí se dice de la soberanía que se respeta nuestro ordenamiento”.

“Por supuesto que, si el día de mañana se firmara un tratado, por norma, eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces, yo creo que a veces se arma noticia de cosas que hay que ir viendo con prudencia. Es importante, es una buena noticia, pero vamos dando tiempo a que se vaya avanzando por Cancillería”, agregó.

En cuanto a la misiva de los exmandatarios, el titular de Seguridad sostuvo que “hay que leer los antecedentes que todos nosotros conocemos. Y hay que esperar, por supuesto, que vayamos avanzando en su desarrollo”.

“Lo que ha escrito el presidente es una declaración de intención para avanzar en este «Escudo de las Américas», que va a ser un reforzamiento del combate al crimen organizado en materias económicas, policiales y de soberanía", precisó.

Finalmente, recalcó que "si esto desemboca el día de mañana en cosas de mayor profundidad con Cancillería y con otros ministerios, se irá dando a conocer y haciendo las bajadas".

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