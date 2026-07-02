Presidenta del Senado espera que en la oposición "no se cambien la chaqueta" ante eventual acusación constitucional contra Steinert

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a una posible acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego que Contraloría determinara que “se excedió en sus atribuciones” al emitir un oficio reservado apenas dos días después de asumir el cargo y que finalizó con el llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.

Al respecto, la legisladora indicó que "tanto desde el oficialismo como desde la oposición, cuando hace algunos días debimos pronunciarnos sobre la acusación contra el exministro Grau, coincidimos en que era necesario concentrarse en los problemas reales de las personas".

En ese sentido, sostuvo que "seguir promoviendo acusaciones, vengan de un sector u otro, no contribuye a responder las necesidades de la ciudadanía ni a construir acuerdos para cubrirlas".

Y dijo que espera "que quienes sostenían que no era momento para nuevas acusaciones mantengan esa misma posición y no se cambien rápidamente de chaqueta apenas horas después del resultado de la acusación contra el exministro".

Por otro lado, Núñez comentó sobre la reunión que sostuvieron senadores del oficialismo con el ministro Quiroz para abordar "la necesidad de impulsar lo que algunos llamaron de un plan de invierno o un plan de emergencia que permita disponer de recursos de manera inmediata".

"Si bien esta iniciativa no forma parte de la discusión sobre reconstrucción, es un asunto que hemos conversado con el ministro de Hacienda y él es uno de los más convencidos de que los próximos meses serán especialmente complejos", indicó.

Finalmente, la presidenta del Senado expresó que "el invierno siempre representa una época cruda y, por ello, el Gobierno está evaluando la posibilidad de entregar una respuesta oportuna desde el Estado".

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